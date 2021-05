Mass Effect: Legendary Edition – Les fans célèbrent la mise à jour du tireur d’élite

Le temps est venu 14 mai 2021 est venu et avec lui la sortie du Mass Effect: édition légendaire pour PC, PS4 et Xbox One tels que Xbox Series X / S. La version améliorée fait beaucoup de choses différemment des pièces d’origine. Vous pouvez savoir exactement quoi dans notre revue détaillée de la nouvelle trilogie:

De plus, les moindres détails sont maintenant progressivement remarqués qui ont été améliorés et laissent la communauté dans une humeur positive.

Sniper redessiné de Mass Effect Legendary Edition

Certains de ces ajustements concernent la Fusils de précision dans la 1ère partie la trilogie, ou plutôt le gameplay associé à ce type d’arme. La vidéo Reddit suivante illustre assez bien cette mise à niveau par rapport à l’original:

Il faut dire que dans le Original deux problèmes lié au type de sniper. Par le Visière le regarder n’était pas une sensation agréable car il était mis en œuvre de manière plutôt floue. le Réticule s’est mis en mouvement à cet égard sans interruption, ce qui a transformé la visée précise en une farce. Et de l’autre côté était que Recul si grand d’un point de vue galactique que pendant un certain temps, il était impossible de tirer un autre coup visé après le premier coup. Les deux en combinaison ont fait du tireur d’élite un jeu de tir expérience extrêmement désagréable.

Mais alors pas dans le remasterisé de « Mass Effect ». L’ancien système associé aux fusils de précision appartient à l’histoire. Les mises à jour importantes ont été installées lors de la remasterisation. Cela signifie, d’une part, que nous avons maintenant un réticule raisonnable et, d’autre part, le recul est maintenant plus crédible. Il est toujours là, mais n’a plus l’impression que le tireur d’élite entre dans le nirvana après un tir. Dans l’ensemble, nous en faisons l’expérience jeu de tir de sniper équilibré.

Il faut dire que nous faisons ça Fusil de sniper bien sûr comme dans un Améliorez le RPG pour que le jeu de tir soit finalement plus fluide. Mais si vous ne l’avez pas fait – c’est-à-dire que vous n’avez pas vraiment amélioré le Sniper au maximum – c’était en fait injouable. À cet égard, il y avait une classe de tireurs d’élite spécialisée dans ce domaine, tandis que d’autres classes pouvaient difficilement jouer au tireur d’élite.

Quoi qu’il en soit, BioWare semble l’avoir reconnu, c’est pourquoi ces ajustements sont maintenant en cours. Dans tous les cas, c’est un sujet précaire que de dégrader le gunplay avec des mécaniques RPG juste pour souligner cet aspect RPG dans le jeu.

Alors, que pensez-vous de cela et des changements apportés par le studio de développement? Veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous et en discuter avec nous.

Si vous n’avez pas joué à la trilogie « Mass Effect », ce serait le moment idéal pour essayer la série. Le jeu est maintenant disponible dans l’édition légendaire.