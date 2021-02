Mass Effect Legendary Edition ignore le DLC Pinnacle Station

Mass Effect Legendary Edition contiendra plus de 40 morceaux de DLC lors de sa sortie sur PlayStation 4 en mai, mais l’extension Pinnacle Station pour la première entrée ne fera pas partie de la longue liste. C’est parce que l’équipe de support Demiurge Studios a été celle qui l’a mise en place au cours de la génération PlayStation 3, et les données reçues par BioWare lors de sa demande pour la collection remasterisée étaient presque complètement corrompues. Le développeur de RPG déclare qu’il voulait vraiment inclure Pinnacle Station dans ses plans pour le remaster complet de Mass Effect, mais la situation a été prise hors de son contrôle.

Dans une interview avec Game Informer, le directeur du jeu Mac Walters a expliqué la situation difficile. Il dit que puisque le code original n’était plus correctement accessible, l’équipe aurait besoin de refaire complètement le DLC à partir de zéro pour être inclus. « Cela nous prendrait en gros six mois entiers pour faire ça avec la plupart des membres de l’équipe que nous avons. J’aurais aimé pouvoir le faire. Honnêtement, juste parce que c’est censé être tout ce que l’équipe a jamais créé, réuni à nouveau. – tout le contenu solo. Et donc, laisser tout cela sur le plancher de la salle de montage, c’était déchirant. «

La station Pinnacle était essentiellement une arène de combat située sur une station spatiale top-secrète de l’Alliance qui se composait de 13 défis différents. Contenant environ trois heures de jeu, il n’y avait aucun contenu lié à l’histoire. Vous débloqueriez des armes puissantes à utiliser dans le jeu principal à la place.

Il est donc clair que BioWare a fait de son mieux pour inclure Pinnacle Station dans ses plans, mais retarder le projet de six mois n’était tout simplement pas possible. Pourtant, il y a plus de 100 heures de contenu à découvrir dans le cadre de l’édition légendaire de Mass Effect, donc ce n’est pas la fin du monde. La collection remasterisée comportera des améliorations du gameplay, notamment « une visée et un équilibre des armes améliorés, des effets sonores, de meilleurs contrôles Mako, des entrées / commandes, le comportement de l’équipe, le comportement de la couverture et des caméras de jeu » aux côtés de 60 images par seconde sur PlayStation 5 et PS4 Pro. Les temps de chargement seront également beaucoup plus courts et un créateur de personnage élargi vous permettra de façonner Shepard en fonction de vos besoins individuels.