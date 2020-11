Mass Effect: Legendary Edition est une réalité; arrivera en 2021 sur PC et consoles

Le pack rumeur qui inclura la remasterisation de la trilogie Mass Effect est désormais officiel et montre un premier teaser

Quelle journée pour les fans de Effet de masse! Dans quelques minutes, une émission spéciale commencera pour célébrer la Journée N7, et depuis quelques jours, plusieurs journalistes insistent sur le fait qu’aucun fan de la saga ne devrait la rater. le rumeur d’un remastering de la trilogie originale fonctionnait depuis de nombreux mois, mais nous avons enfin la preuve définitive de son existence.

Il y a quelques minutes le médium GameSpot filtré par erreur la confirmation de Mass Effect: édition légendaire mais c’était le blog officiel du studio à l’occasion de Jour N7 celui qui nous a laissé à la fois l’annonce officielle et tous les détails à son sujet. Comme cela a été rendu public, Mass Effect: Legendary Edition est officiel et arrivera à un moment donné pour être confirmé au printemps 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, mais en comptant sur Rétrocompatibilité et améliorations spécifiques sur PS5 et Xbox Series X | S.

Au-delà de cela, il a été confirmé que Mass Effect: édition légendaire inclura tout le contenu et DLC de Effet de masse, Effet de masse 2 et messe Effet 3ainsi que des armures spéciales, des armes et des lots attribués dans le cadre de toute promotion. Tout cela s’accompagnera de diverses améliorations techniques. Vous trouverez ci-dessous une liste des améliorations confirmées pour ces remasters.

Résolution améliorée (optimisée pour 4K)

Fréquence d’images améliorée

De meilleures textures, animations, ombres et effets visuels

En revanche, il faut se rappeler que N7 Day nous a laissé une autre annonce importante, comme la confirmation du développement d’un nouveau jeu vidéo pour Effet de masse par une équipe de vétérans au sein BioWare. Les détails pour le moment sont rares, mais vous pouvez consulter toutes les informations disponibles sur ce même lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂