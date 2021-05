Mass Effect Legendary Edition: Day-One-Patch est apparemment plus gros que les jeux originaux

le Édition légendaire de Mass Effect ne fêtera pas sa sortie avant le 14 mai 2021, mais nous semblons déjà jeter un œil à la Patch du premier jour qui sera publié avec le remaster.

Mass Effect Legendary Edition: Jour 1 Patch 1.01

Il est maintenant tout à fait normal que les jeux reçoivent leur première mise à jour majeure à leur sortie, qu’ils peaufinent à nouveau et optimisent en conséquence. L’édition légendaire de Mass Effect ne fait pas exception et recevra un correctif correspondant le premier jour lors de sa sortie. Les notes de patch ont déjà fui:

Améliore les performances

Améliore la stabilité et corrige les plantages

Améliorations de l’occlusion ambiante (AO)

Améliorations de l’éclairage – à la fois visuelles et liées aux performances

Diverses corrections de contenu

Le patch Day 1 sera amélioré une fois de plus. © BioWare / EA

Quelle est la taille du patch du jour 1? Selon le site Web Orbispatches, la mise à jour de démarrage sur les consoles PlayStation devrait être terminée 11,8 Go être génial. Avec ça, le patch n’est pas aussi gros que ça Mise à jour du jour zéro de Cyberpunk 2077 avec un énorme 43 Go, mais celui du remaster ME est plus grand que tous les jeux de base individuels de la trilogie originale. Par rapport:

Effet de masse: 6,83 Go

ME2: 9,25 Go

ME3: 10,6 Go

Plus de performances, nécessite plus d’espace: Bien sûr, le remaster se concentre sur le progrès technique. Il n’est donc pas surprenant que les tailles de fichier prennent d’autres dimensions en conséquence. En outre, le correctif met à jour non seulement un seul jeu, mais toute la trilogie, y compris les capacités 4K et HDR, qui comprend également 40 contenus DLC.

Néanmoins, BioWare ne rompt aucune frontière avec le patch. Après tout, nous sommes les gigantesques mises à jour de Call of Duty Warzone habitué à ça bien et heureusement 66 Go pourrait peser. Néanmoins, faites de la place sur le disque lorsque la «Mass Effect Legendary Edition» sort le 14 mai sur PC, PS4, Xbox One et, grâce à la rétrocompatibilité, également sur PS5 et Xbox Series X / S.