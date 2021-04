Mass Effect Legendary Edition dans la bande-annonce de comparaison: le remaster est tellement mieux

Dans quelques semaines, nous pourrons enfin aller au Édition légendaire de Mass Effect commencez et découvrez le remaster de la trilogie Shepard dans sa splendeur moderne. Afin que nous puissions avoir une meilleure idée de la différence entre la nouvelle édition et l’original, il y en a maintenant une Bande annoncequi le Différences entre l’ancienne et la nouvelle version illustré.

Mass Effect Legendary Edition: Comparaison avec l’original

EA a maintenant donné des informations plus détaillées sur les changements graphiques que nous avons apportés à la Sortie le 14 mai 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S dans le remaster de Mass Effect. En faisant Bande-annonce de comparaison Les améliorations ainsi que certains éléments complètement nouveaux sont comparés, qui visent à offrir plus de réalisme:

Univers du jeu

Personnages

Effets visuels

Ombre légère

Surfaces et textures

Le remaster contient les versions jolies de Effet de masse 1, Effet de masse 2 et Effet de masse 3. Mais la nouvelle édition propose non seulement des innovations visuelles pour une expérience 4K et une augmentation des performances, mais comprend également des ajustements du gameplay, ce qui devrait adapter davantage l’expérience de jeu aux jeux actuels.

Le « Mass Effect: Legendary Edition » aura également un nouveau Lanceur avec lequel les jeux peuvent être lancés indépendamment les uns des autres. le Multijoueur ne revient pas. L’histoire des jeux n’est pas non plus vissée, donc tout reste le même en termes de contenu. Vous pouvez trouver un aperçu de toutes les différences ici: