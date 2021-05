Mass Effect LE: Le premier patch optimise les graphismes et corrige le bogue du casque

Shark Casque Intégral Shark Skwal 2 Blank Anthracite Mat L 59-60cm

Le premier casque avec éclairage LED intégré avec une autonomie de 10 heures! Il s’agit de la 2e version dotée d’une lumière LED plus forte et d’un aérodynamisme optimisé.Skwal est le casque révolutionnaire de Shark avec des LED intégrées (2 à l'avant et 2 à l'arrière) pouvant être utilisées dans 2 modes différents: une lumière clignotante ou constante. La lumière fait que vous êtes facilement repérable par les autres usagers de la route, même en vision périphérique! Et le meilleur est que cette technologie impressionnante ne rend pas le casque plus lourd. Il ne pèse que 1470g, un peu comme un casque de moto standard!Ce casque dispose également d'un système "Autoseal" qui renforce la fermeture de la visière, ce qui réduit le bruit et protège mieux du froid et de la pluie !• Écran solaire rabattable• Intérieur antibactérien, hypoallergénique et lavable• Système "Easy fit" pour les lunettes• Fermeture micrométrique.• Visière préparée pour Pinlock®• Poids: 1470g • Conforme aux normes ECE 22.05 et DOT.