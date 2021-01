"Mass Effect: édition légendaire" – Libération selon plusieurs fuites en mars

Bonne nouvelle pour les fans de « Mass Effect »: Le « Mass Effect: Legendary Edition » est apparu très tôt dans plusieurs boutiques en ligne. Selon les détaillants, la trilogie avec les jeux remasterisés devrait apparaître le 12 mars 2021.

L’utilisateur de Twitter Idle Sloth a récemment repéré « Mass Effect: Legendary Edition » chez deux détaillants en ligne de Singapour et d’Indonésie. Les deux détaillants ont maintenant retiré le jeu de leurs magasins – de toute évidence, ils étaient un peu en avance avec la liste. L’éditeur EA n’a pas encore donné de date de sortie exacte pour la trilogie remasterisée et n’a pas encore confirmé la date du 12 mars. Le fait que deux magasins donnent la date en même temps donne l’assurance que la fuite est correcte.

La qualité du « Mass Effect » original était trop mauvaise

La nouvelle édition de la trilogie de science-fiction devait paraître l’année dernière, mais a ensuite été reportée au printemps 2021. La raison aurait dû être des défauts dans le remaster du premier « Mass Effect ». Qualitativement, la première partie de la série n’a pas pu suivre les révisions de « Mass Effect 2 » et « Mass Effect 3 ». Le développeur BioWare semble avoir maîtrisé les problèmes de la première partie.

C’est dans le « Mass Effect: Legendary Edition »

Le « Mass Effect: Legendary Edition » contiendra tout le contenu solo et DLC, y compris les armes bonus, l’armure et les packages pour les trois parties. La trilogie remasterisée apparaît pour Xbox One, PS4 et PC ainsi que dans une version optimisée pour Xbox Series X / S et PlayStation 5.

Les joueurs ne devraient pas s’attendre à du nouveau contenu de la « Mass Effect: Legendary Edition ». BioWare a déjà déclaré dans son propre blog qu’il s’agissait simplement de «moderniser l’expérience». Au cours des derniers mois, l’équipe a révisé les textures, les shaders, les modèles et les effets des trois classiques du RPG. De plus, les jeux devraient offrir une résolution 4K, un taux de rafraîchissement plus élevé et des améliorations visuelles.