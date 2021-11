Mass Effect continuera à déclarer une nouvelle œuvre d’art pour le N7 Day

Ingo Maurer Applique avec prise Luzy on the Wall / LED - 5 ampoules - Ingo Maurer bleu en matière plastique

Applique avec prise Ingo Maurer design Bleu en Matière plastique. Dimensions : Envergure totale (gant + ampoules) : L 30 x H 50 cm. Quand l'art contemporain se fait lumière… L’artiste allemand Ingo Maurer, pionnier allemand du design de luminaires, n'a pas perdu son sens de l'humour ! Il dévoile une nouvelle oeuvre d'art : Luzy on the Wall (2018), une applique surréaliste, à la fois provocatrice, drôle et absurde, qui souligne l'enthousiasme durable de Maurer pour la prise de risque. Cette applique se compose d'un gant de ménage en caoutchouc bleu cloué au mur, avec des ampoules aux extrémités des doigts ! Le gant est fabriqué dans un plastique souple haute résistance. Il est peint à la main dans un bleu Klein profond. Des câbles semi-rigides se trouvent à l’intérieur du gant et permettent en les pliant de donner forme à la main. Les ampoules LED (fournies) sont remplaçables (ampoules de rechange vendues sur le site). La finition dépolie du verre permet un éclairage non éblouissant. Cette sculpture lumineuse exprime un langage d’avant-garde, fortement expressif et riche en symboles. L’applique Luzy on the Wall fait référence au Pop art et s’inscrit dans la démarche du ''ready-made'' initiée par Marcel Duchamp : reconsidérer la fonction d'un objet usuel et banal pour en créer un autre qui devient oeuvre. Le gant de ménage est l’un des objets le plus populaires au monde ... C’est une référence aux autres icônes populaires du Pop Art : aux boîtes de soupe Campbell, aux panneaux Dollars, à Coca-Cola ... Cette lampe en forme de gant de ménage ultra réaliste s’inscrit dans la démarche de Andy Warhol : représenter de façon positive quelque chose que l’on voit tous les jours, quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Tenter de faire le portrait d’objets dans leur forme la plus simple et la plus reconnaissable. Ainsi, les atours les plus communs de la civilisation moderne, comme un simple gant de ménage, peuvent devenir de l’Art, une fois transposés sur une toile ou un autre support. Luzy on the Wall est un tableau saisissant, mélange de normalité dérangeante et de troublante ambiguïté, devant laquelle la surprise se mêle au plaisir visuel. Son look insolite, décalé et loufoque fera sensation dans toutes les pièces de la maison : salon, cuisine, chambre, entrée... Les luminaires de Ingo Maurer font partie des collections de design des plus grands musées (MoMA1, SFMOMA2) et font l'objet d'expositions à travers le monde (au Vitra Design Museum, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain…). Luzy on the Wall s’inscrit dans l'héritage de ces créations emblématiques, hissées au rang d’œuvre d’art : la lampe Bulb (1966) - en forme d'ampoule de verre qui a fait partie de la collection permanente du MoMA en 1969 - les lampes Comic Explosion (2010) et Canned Light (2003) - tous deux se référant au Pop Art et semblant s'inspirer respectivement de Roy Lichtenstein et Andy Warhol – ou la célèbre lampe Lucellino (1992) semblant tout droit sortie d'un...