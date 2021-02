Mass Effect avec Henry Cavill? On dirait ça

Après Henry Cavill a joué le rôle de Geralt de Rivia dans le La série Witcher a obtenu, la conquête de la Univers Mass Effect à. Dans son dernier post Instagram, il fait un indice qui souligne fortement sa participation à la franchise.

Henry Cavill comme commandant Shepard?

Henry Cavill a souligné à plusieurs reprises que son cœur pour les jeux vidéo Beats. Il a donc les meilleures conditions préalables pour plonger son cœur directement dans la prochaine mise en œuvre cinématographique d’un jeu. Ou un tout nouveau jeu?

À première vue, Mass Effect semble être le dernier projet de l’acteur britannique, car dans une photo qu’il a postée sur Instagram, Cavill est assis dans le masque devant une collection de feuilles de papier intitulée:

« Projet secret? Ou juste une poignée de papiers avec des mots aléatoires … Je pense que vous devrez attendre et voir. «

Cet article alimente les rumeurs. La zone encerclée contient les mots qui indiquent Mass Effect. © Instagram: Henry Cavill

Comment accéder à Mass Effect? GamePressure s’est mis en quatre et avec un programme appelé Focus Magi supprimé le flou. L’image un peu plus nette montre alors des mots comme Cerbère, Tali’Zorah et Geth. Les fans de la série reconnaîtront qu’il s’agit de termes et de personnages de la franchise de science-fiction. À proprement parler, Cavill apparaît ici comme la page Wikipédia en anglais de Effet de masse 3 avoir devant votre nez.

Qu’est-ce que Henry Cavill a à voir avec Mass Effect?

La question est maintenant, bien sûr, à quoi Cavill se prépare-t-il et a-t-il évidemment à voir avec la populaire série ME? Une adaptation cinématographique, une série ou un nouveau jeu BioWare? Le fait est, cependant, que le prochain Mass Effect: édition légendaire n’est que le début d’un réveil.

Après tout, le développeur BioWare a déjà officiellement annoncé qu’un nouvelle pièce Mass Effect est en cours. Peut-être que le premier travail de doublage est en cours et que Cavill a été embauché comme doubleur?

Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer et attendre de voir si le teaser de Cavill est une adaptation cinématographique, la suite du jeu vidéo ou Mass Effect. Nous vous tiendrons au courant sur 45secondes.fr!