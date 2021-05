Mass Effect 3: pour que vous puissiez sauver Miranda et Oriana Lawson – Procédure pas à pas

Effet de masse 3 est une véritable cacophonie de la mort de personnages populaires de « Mass Effect 2 » et pas mal de Joueurs essayez désespérément de leur actuel et ancien Membres d’équipage pour rester en vie. Mais ce n’est pas rarement assez difficile, car cela nécessite souvent survivre certains personnages ont des exigences délicates. Par exemple à Miranda Lawson.

Enquête vers la fin de « Mass Effect 3 » Commandant Shepard les refuge, également Sanctuaire appelé, et découvre qu’il s’agit en fait d’un Station de recherche Cerberus actes dans lesquels Henry Lawson essayé ça Endoctrinement de la faucheuse enquêter. Et c’est ici aussi que Miranda peut mourir prématurément, à moins que vous n’ayez fait des préparatifs pour empêcher que cela ne se produise.

Dans ce Guider nous vous dirons pas à pas quoi faire Mort de Miranda et sa soeur Oriana et comment vous pouvez empêcher ce coup du destin. Si vous n’avez pas de sauvegarde de « Mass Effect 2 », vous pouvez DLC Genesis 2 utilisez pour vous les gars un point de départ alternatif à créer selon vos propres envies.

© BioWare

Mass Effect 3: Rescue Miranda et Oriana Lawson – Solution (Guide)

Dès que Shepard le Sanctuaire devrait enquêter, vous pouvez trouver divers terminaux avec des enregistrements sur le chemin de l’intérieur de l’installation. Est-ce que Miranda a survécu à la mission suicide dans « Mass Effect 2 », ce sera elle que tu verras ici, sinon ce sera la sienne Sœur Orianaqui est retenu en otage dans la tour du complexe juste avant la fin du niveau.

Pour que Miranda pendant ce confrontation finale avec Henry apparaît du tout, elle doit bien sûr être encore en vie. Mais si l’une des situations suivantes s’applique à votre historique de jeu, soit elle ne se précipitera pas à la rescousse de sa sœur, soit elle sera déjà décédée:

Miranda était avec Shepard dans « Mass Effect 2 » pas fidèle ensemble. Cela se produit lorsque c’est le bon Mission de fidélité non terminée avoir ou im Querelle entre Miranda et Jack se tenait du côté de Jack. Cet état correspond à Situation mondiale sans importer de personnages .

ensemble. Cela se produit lorsque c’est le bon avoir ou im se tenait du côté de Jack. Cet état correspond à . La troisième rencontre dans l’appartement de la Chambre des communes après la mission Priorité: Rannoch n’a pas eu lieu.

de la Chambre des communes après la mission n’a pas eu lieu. Vous avez Miranda accès refusé à la base de données de l’alliance .

. Miranda et Shepard étaient un couple dans « Mass Effect 2 »Cependant, Shepard a décroché une nouvelle histoire d’amour dans «Mass Effect 3».

© BioWare

Si l’un des scénarios ci-dessus est vrai, Miranda ne se présentera pas dans la situation d’otage ou mourra dans la confrontation avec son père. Très probablement, Miranda tombera juste morte dans cette scène, qui est probablement en hausse L’attaque de Kai Leng dans le dernier enregistrement vidéo. Cependant, si ce n’est pas le cas, vous avez maintenant le choix entre les options suivantes pendant la situation d’otage:

Miranda a-t-elle survécu aux événements de « Mass Effect 2 »? Fidèle à Shepard , était avant Kei Leng averti et est enfin là dans la situation d’otage, vous pouvez toujours être amical et options de dialogue exemplaires (au moins 70%), Miranda et Oriana survivront indemnes à la situation dans ce cas.

, était avant averti et est enfin là dans la situation d’otage, vous pouvez toujours être amical et (au moins 70%), Miranda et Oriana survivront indemnes à la situation dans ce cas. Demandez à Henry à ce sujet L’héritage de sa fillepour que la caméra effectue un zoom avant sur la vitre cassée derrière lui. Maintenant vous avez une valeur de au moins 70% en renégat ou exemplaire la chance deux options de dialogue supplémentaires de choisir («Tu peux me parler» et «Je te traquerai»). Avec le Option Renegade si vous pouvez tirer sur Henry et sauver Oriana, si Miranda est présente, elle le fera elle-même.

Si vous n’avez pas assez de points exemplaires ou de renégats, vous pouvez Option de dialogue « Je veux juste Oriana » choisir. Maintenant, il est à nouveau possible de tuer Henry avec une interruption apostate; si Miranda est présente, elle le fait à nouveau elle-même.

choisir. Maintenant, il est à nouveau possible de tuer Henry avec une interruption apostate; si Miranda est présente, elle le fait à nouveau elle-même. As-tu Pas assez de points en apostat ou exemplaire, Miranda n’est pas présente et tu as laissé passer l’interruption renégate, Oriana tombe à sa mort avec son père.

en apostat ou exemplaire, Miranda n’est pas présente et tu as laissé passer l’interruption renégate, Oriana tombe à sa mort avec son père. As-tu laissez toutes les options s’échapper ou ceux-ci ne sont pas disponibles pour vous et Miranda est présente, elle tuera son père, mais elle-même mortellement blessé devenir.

ou ceux-ci ne sont pas disponibles pour vous et Miranda est présente, elle tuera son père, mais elle-même devenir. Avez-vous Oriana tourné pendant la pause des renégatspour distraire Henry, vous avez une seconde chance de tuer le père de Miranda pour de bon. Si vous ne les utilisez pas, Henry s’enfuira.

© BioWare

La meilleure fin de cette mission, dans laquelle Miranda et sa sœur survivent, vous atteindrez lorsque vous réussirez à fidéliser Miranda dans Mass Effect 2. Accordez-vous également dans « Mass Effect 3 » Accès aux données de Kai Leng et choisit des réponses toujours positives et celles pendant la prise d’otage Options de dialogue pour exemplaire. Vous pouvez donc à nouveau dire au revoir à Miranda avant la finale.