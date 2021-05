Mass Effect 3: Pour que vous puissiez enregistrer Mordin Solus – Procédure pas à pas (Guide)

HP - DDR4 - module - 16 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire enregistré

Améliorez les délais de mise en route et réduisez les retards pendant les opérations de routine, exécutez plus de programmes simultanément et basculez facilement entre eux grâce à une mémoire ultra-rapide qui évolue pour répondre précisément à vos besoins.Assurez-vous que toutes les caractéristiques de votre mémoire correspondent en exécutant une mise à niveau avec la mémoire HP, testée pour garantir une intégration transparente au niveau du système avec les stations de travail HP.Evitez les erreurs qui peuvent altérer les fichiers et provoquer des incidents système avec la technologie de vérification et de correction des erreurs qui corrige les erreurs mémoire d'un bit.Protégez votre investissement avec une garantie limitée HP haut de gamme identique à celle dont bénéficie votre station de travail HP. HP - DDR4 - module - 16 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - mémoire enregistré - ECC - promo - pour Workstation Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4 - Offre exclusivement réservée aux professionnels