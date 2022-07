Mass Effect 3 Nouvelle Fin Fans Qui Fuite Et Surpris

Le réseau a divulgué une nouvelle fin au jeu Mass Effect 3 de Biowaredont la fin originale ne convenait pas à la plupart des fans et des joueurs.

Malgré le fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis la sortie de Mass Effect 3, la fin du troisième volet suscite toujours la polémique parmi les fans déçus de la fin de la trilogie.

L’ancien scénariste de BioWare, Drew Karpyshyn, a décidé de révéler la fin alternative de Mass Effect 3 aux fans. Karpyshyn s’est rendu sur le forum Reddit et a tenu une session de questions-réponses, répondant à des sujets d’intérêt pour les internautes.

Bien sûr, l’une des questions concernait la fin de Mass Effect 3, et l’écrivain l’a juste prise et y a répondu.

Selon l’écrivain et scénariste Drew Karpyshyn, qui a travaillé chez BioWare sur Mass Effect et Mass Effect 2, le plan initial pour la fin de la trilogie était d’attirer les Faucheurs et de les détruire avec des relais.

« Essentiellement, la fin impliquait d’attirer les Faucheurs à travers des relais, puis de faire exploser tout le réseau de relais pour détruire les ennemis », explique Karishin.

Dans le même temps, la destruction complète du système de relais signifierait que tous les systèmes stellaires seraient isolés. Le scénariste note également que les auteurs ont considéré beaucoup de détails avec cette version de la finale de Mass Effect 3.

Les scénaristes, d’ailleurs, étaient confrontés à la question principale : « Que faire des prochains volets ?. Pour le moment, quatre jeux de la série Mass Effect sont déjà sortis. BioWare a également Mass Effect 5 en préparation, qui n’a même pas encore de date de sortie approximative.

Chaque fois que cela sera défini, le nouveau jeu devra s’adresser à l’éléphant dans la pièce : celui que Mass Effect 3 se termine Bioware décide est Canon. Les différences entre eux sont trop fortes pour permettre aux joueurs de choisir entre les trois.