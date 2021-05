Mass Effect 3: Comment faire la paix entre les Geth et les Quariens – Solution (Guide)

Dans le Gamme Mass Effect Le commandant Shepard doit prendre des décisions sérieuses, dont certaines changeront à jamais le visage de la galaxie. Mais les options disponibles pour le personnage principal dans les moments décisifs dépendent fortement de la façon dont vous l’avez traitée dans le passé. Situations de conflit ont manipulé.

Cette interaction de nombreux facteurs est particulièrement impressionnante en ce qui concerne Guerre entre les geth et les quariens va. Dans Effet de masse 3 le moment vient où Shepard doit prendre parti pour l’un des deux peuples, mais un tel choix conduit inévitablement à la chute des défavorisés dans chaque cas.

Mais il y a aussi un autre troisième option, à savoir Paix entre les deux peuples faire un don et ensemble dans la lutte contre le moissonneuse tirer. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment procéder, quelles conditions doivent être remplies et ce que vous devez prendre en compte pour faire des alliés geth et quarian.

Dans « Mass Effect 2 », Legion doit monter à bord! © BioWare

Mass Effect 3: Comment faire la paix entre les Quariens et les Geth – Solution (Guide)

Au cours de l’intrigue de « Mass Effect 3 », il échoue Commandant Shepard sur la planète Rannoch, où l’une des décisions les plus sérieuses à prendre dans toute la franchise est de négocier la paix entre les Quariens et les geth qui sont en désaccord depuis des centaines d’années. En fait, à partir de ce moment, vous n’avez plus le choix que de préférer l’une des deux races, ce qui signifie la chute de l’autre race.

Mais non seulement les gens du geth ou les quariens sont tellement perdus, les représentants correspondants, c’est-à-dire Tali ou alors légion, bénira également le temporel à travers votre décision et c’est un fardeau que peu de gens Joueurs prêt à porter. Qui à la place prendre le terrain d’entente et les deux peuples en veulent un, il en a un urgent besoin Sauvegarde du jeu Mass Effect 2. Si vous n’en avez pas, vous pouvez avec le DLC Genesis 2 créer un point de départ alternatif selon vos souhaits.

Mass Effect 3: The Essentials of Peace Solution (Guide)

Pour que vous ayez l’opportunité de faire passer les geth et les quariens à la paix, vous devez d’abord répondre à un certain nombre d’exigences déjà en vigueur. Effet de masse 2 prennent leur début. Vous trouverez ci-dessous une liste d’événements qui ont déjà dû se produire pour qu’une solution pacifique puisse être débattue.

Vous êtes dans « Mass Effect 2 » pour le Activation de Legion décidé

décidé Vous les avez dans « Mass Effect 2 » Mission de loyauté de la Légion complété

complété Tali et Legion les ont tous les deux Mission suicide Survécu dans « Mass Effect 2 »

Survécu dans « Mass Effect 2 » Vous avez la mission Rannoch: Escadron de chasse Geth Terminé dans « Mass Effect 3 »

Le plus dur est de terminer la mission suicide dans « Mass Effect 2 » pour que Legion et Tali survivent au fiasco. Mais il y en a quelques Trucs et astuces (cliquez ici) qui garantissent que les deux survivent indemnes à la fin de la deuxième partie et peuvent donc revenir à « Mass Effect 3 ». Tout d’abord, il est important que vous obteniez le fidélité des deux personnages est sûr.

Dans « Mass Effect 2 », vous devez en prendre beaucoup pour vous assurer que tout le monde survit à la mission suicide. © BioWare

Étant donné que les deux continuent à se mettre dans les cheveux et qu’à un certain moment, Tali et Legion demandent à Shepard de prendre parti, vous devez créer certaines conditions pour que les deux deviennent loyaux et ne se sentent pas trahis par vous. Pour ce faire, vous devez être le plus tôt possible terminer les deux missions de fidélité. Vous y parvenez en parlant à Tali et à Legion après chaque mission et en choisissant toujours des réponses positives.

Une fois que vous avez terminé avec succès les deux missions de fidélité, la valeur de Shepard doit être de Exemplaire ou renégat au moins 70% être rempli. Ensuite, lors de la dispute, il est possible de réconforter les deux combattants et de les laisser partir en paix. Ce qui signifie à son tour que Tali et Legion vous sont fidèles et ont plus de chances de survivre à la mission suicide.

Assurez-vous d’obtenir les améliorations avant le début de la mission suicide Armure de navire lourd, Bouclier multicœur et Cannon Thanix: Canon à particules dans votre vaisseau, car pour chaque pièce manquante, un membre d’équipage mourra et il n’est pas improbable que l’un d’entre eux soit Tali ou Legion. Les deux peuvent compter dans les pertes si dans ce cas lesdits boucliers sont manquants.

Pendant le Mission suicide vous devez vous assurer que les deux personnages ne meurent pas. Le moyen le plus simple de le faire est d’avoir les deux comme membres fidèles Spécialiste technique être déployé, faire partie de votre équipe ou être à la traîne depuis le début. Dans notre guide séparé vous apprendrez tout sur la façon de garder les personnages de la finale de Mass Effect 2 en vie.

Talis et légions Terminer la mission de fidélité

Réglez le différend entre Tali et Legion ( 70% modèle ou apostat nécessaire)

nécessaire) Boucliers multicœurs avant la mission suicide en Normandie

avant la mission suicide en Normandie Tali et Legion pendant la Ordonnances d’assomption rester en vie

Mass Effect 3: Le système de score caché – Solution (Guide)

Faire de Tali et de la Légion des alliés fidèles et s’assurer qu’ils survivent à la fin de « Mass Effect 2 » ne représente que la moitié de la bataille. Vous devez vous assurer que la paix entre les geth et les quariens est possible. Vous y parvenez en étant caché dans un Système de points au moins 5 points recueille.

Tali est acquitté par les amiraux dans « Mass Effect 2 » ( +2 )

) Shepard a fait pendant la mission Légion: une maison divisée dans « Mass Effect 2 » détruit les hérétiques geth ( +2 )

dans « Mass Effect 2 » ( ) Shepard a réglé pacifiquement le différend entre Tali et Legion dans « Mass Effect 2 » ( +1 )

) Vous avez la mission Rannoch: Amiral Koris Terminé dans « Mass Effect 3 » ( +1 )

Terminé dans « Mass Effect 3 » ( ) Vous avez sauvé l’amiral Koris dans « Mass Effect 3 » (+1)

Notre objectif: la paix entre les geth et les quariens © BioWare

Mass Effect 3 – Mission Priority: Rannoch – Guide (Solution)

Si vous avez suivi et mis en œuvre les points énumérés ci-dessus, il n’y a qu’un dernier obstacle à surmonter. Avant de faire la mission Priorité: Rannoch attaque, la valeur de Shepard pour renégat ou exemplaire au moins 75% atteint. Si tel est le cas, vous avez à la fin de la mission deux autres options de dialogue disponibles, ce qui entraînera la cessation des actes de guerre entre les geth et les quariens.