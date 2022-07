Mass Effect 3 : BioWare avait initialement prévu une fin différente

Effet de masse est toujours une série SciFi très populaire parmi les joueurs. Pour certains utilisateurs nuageux seul Effet de masse 3 l’expérience globale. Le titre n’est même pas mauvais, mais la fin laisse à désirer pour certains.

Chez Reddit, l’auteur Drew Karpyshyn a révélé que pour « Mass Effect 3 » une fin différente était initialement prévue. Pendant son séjour chez BioWare, Drew Karpyshyn a travaillé entre autres sur les deux premières parties de « Mass Effect ». Il n’était plus là pour la troisième partie de la série.

Mass Effect 3 : fin drastique avec des portails de masse

La fin de « Mass Effect 3 » avait divisé les joueurs en 2012. Alors que certains étaient satisfaits de la fin, il y avait des critiques de la part d’autres utilisateurs. La polémique était si grande que les développeurs peu de temps après la sortie du jeu a sorti une « Extended Cut ».qui a atténué certaines parties de la fin.

Lors d’un Q&A sur Reddit, Drew Karpyshyn a souhaité promouvoir son nouveau livre. Il a également répondu à d’autres questions sur sa carrière. Un utilisateur a demandé comment il résolu la fin de la trilogie « Mass Effect ».

« Pour Mass Effect, nous avions des idées très approximatives. Fondamentalement, il s’agissait d’attirer les Faucheurs à travers les portails de masse, puis de faire exploser tout le réseau pour les anéantir. Cependant, cela aurait également détruit les relais et isolé chaque communauté galactique des autres. Mais nous avions encore beaucoup de détails à régler et il y avait quelques problèmes avec cette option… comme ce que nous ferions dans la série de jeux suivante. »selon Karpyshyn.

Comme l’écrit un Redditor, cette idée ressemble un peu à, comme le DLC « Arrivée ». Cela joue après Effet de masse 2 et crée une connexion à « Mass Effect 3 ». On ne sait pas pourquoi BioWare a changé d’avis et a choisi une fin différente pour la série.

Cependant, les développeurs de BioWare travaillent actuellement sur une nouvelle partie de la série « Mass Effect ». Aux Game Awards 2020, un première bande-annonce au supposé Effet de masse 5 montré. Cependant, en avril dernier, le studio a pu annoncer que le titre était officiellement à un stade précoce de développement.