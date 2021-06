Mass Effect 2 : Trouvez Element Zero, recherchez cette planète ! – solution – aide

Dans Édition légendaire de Mass Effect nous reviendrons avec l’unique et très rare Élément zéro face. Dans Effet de masse 2 c’est l’une des ressources que nous utilisons pour Poursuite du développement de nos recherches besoin. En particulier les aspects biotiques comme le général Dommages biotiques, que notre équipe distribue, jouez ici. Mais aussi la nôtre Dommages techniques nous pouvons le renforcer à travers certaines tâches de recherche, tout comme notre vaisseau spatial, le Normandy.

Mais trouver Element Zero dans le monde de « Mass Effect » n’est vraiment pas une tâche facile. Pendant que Platine, iridium et palladium plus fréquents apparaître semble pur L’élément zéro est en pénurie représenter.

Mais ne vous inquiétez pas, si vous recherchez actuellement Element Zero, nous avons rassemblé quelques aides à la recherche dans cette solution. Si vous suivez les instructions, vous êtes assuré de trouver suffisamment d’Element Zero pour terminer la majorité de vos recherches.

Préparation par missions de fidélisation

Mais quand on parle d’Element Zero, on ne peut pas éviter de parler de l’équipage fidèle. Lorsque vous terminez les missions de loyauté des membres d’équipage individuels, certaines options de dialogue s’ouvrent. Alors que certains vous informent sur les améliorations de navires qui rendent le Normandy plus prêt au combat, il y a deux améliorationsvers lequel vous devriez vous diriger pour collecter des ressources.

De meilleures sondes pour la Normandie

D’une part, vous pouvez Mission de fidélité de Thane Achevée. Cela a du sens surtout si vous envisagez de vous diriger vers plusieurs planètes et de les décharger de leurs ressources.

Thane vous fournit des boosters de sonde : 100 % de plus sur la capacité de la sonde © BioWare / 45secondes.fr

Il te met dessus Mise à niveau du booster de sonde en sachant que le vôtre pour 15 000 iridium pouvoir acheter. Après cela, vous pouvez désormais emporter le Normandy avec vous Equiper 30 sondes supplémentaires, soit 60avant de partir récupérer. Et cela vous fait gagner beaucoup de temps, surtout si vous traînez avec des stars qui ne sont pas à proximité d’un dépôt de carburant.

De meilleurs scanners pour une collecte plus rapide

Et d’un autre côté, il faut absolument Mission de fidélité de Miranda terminer ce qui peut être fait relativement tôt dans le jeu. Lorsque vous avez fait cela, visitez-les et vérifiez les mises à niveau de Normandie pour eux Mise à niveau du scanner minéral.

Miranda a la grille de scanner Argus pour une numérisation plus rapide © BioWare / 45secondes.fr

Il vous informe sur une possibilité d’amélioration significative des scanners normands. Vous pouvez effectuer cette mise à niveau pour 15 000 iridium se lever. N’oubliez pas que s’il ne vous reste actuellement plus assez de ressources, vous pouvez toujours les acheter après les avoir récupérées.

Mais vous devriez le faire dans tous les cas, car le Portée du scanner augmenté lors de l’exploration de la planète depuis l’orbite. Globalement, l’agriculture de ressources va comme ça courir beaucoup plus vite.

Portée du scanner augmentée grâce à la grille du scanner Argus © BioWare / 45secondes.fr

Element Zero peut être trouvé sur cette planète

Lorsque vous avez enfin terminé les préparatifs, la grande recherche peut commencer. Et pour que vous n’ayez pas à chercher loin dans le bleu, nous vous avons dans un instant plusieurs planètes auquel vous pouvez accéder directement pour obtenir le très convoité Element Zero. Vous trouverez ici suffisamment de ressources.

Élément zéro dans la faille de Caleston

dans le Faille de Caleston la recherche peut être lancée. Ici, vous contrôlez le système stellaire Balor à. Si vous n’êtes pas actuellement dans le Caleston Rift pour faire d’autres travaux, vous arriverez directement à Balor, car le portail de masse se trouve également ici.

Vous pouvez le trouver relativement au centre près de l’étoile Planète Caleston. Ici, vous démarrez votre scanner et récupérez le premier Element Zero ! Aspire la planète vide jusqu’à la dernière goutte. N’y allez donc que lorsque vous avez vraiment tout « démantelé ».

Élément zéro dans la nébuleuse de la Rosette

Il continue dans Nébuleuse de la Rosette. Cherchez le Carte galactique de la Voie lactée et vole d’abord avec le prochain portail de masse vers la nébuleuse de la Rosette.

Après votre arrivée, vous continuerez à voler dans la direction Alpha Draconis, où vous attend la mission de fidélité de Jacob. Arrivé sur l’orbite de la planète 2175 Aeia, vous n’atterrissez cependant pas pour commencer la mission. Au lieu de cela, vous cultivez la planète vide en premier ! Parce que celui-ci a caché beaucoup d’Element Zero.

Élément zéro dans l’amas de Phoenix

Lorsque vous avez vidé toutes les ressources de la nébuleuse de la Rosette, cela continue dans la direction Tas de phénix. Il y a aussi une occurrence d’Element Zero ici.

dans le Système d’étoiles Typhon tu le trouveras tout de suite deux planètesqui cachent l’article à l’intérieur. Une fois il y aurait Moros et en plus vient Échidné. Ces deux planètes seules pouvez-vous plus de 10 000 unités d’Element Zero apportez-les, si vous les videz vraiment complètement.

Plus d’Element Zero s’il vous plaît, mais où pouvez-vous le trouver ?

Dès lors, Element Zero est distribué dans le monde entier de « Mass Effect ». Cela signifie que lorsque vous êtes en mission, vous devez toujours garder un œil sur l’astucieux Element Zero. Nous aimerions vous donner quelques approches à cet égard.

Par exemple, il est assez visible que les DLC continuent de cacher de petits packages avec « l’élément zéro ». Si vous avez le DLC « L’arrivée » commence, vous imitez Aratoht. Si vous êtes le scientifique d’Allianz Dr. Amanda Kenson regarde, garde les yeux ouverts. Dans le Base batarienne et plus tard Base de l’alliance il y a un petit élément zéro éparpillé un peu partout.

Element Zero © BioWare / 45secondes.fr est caché dans le centre commercial Dracon

Il en va de même pour le DLC « La cachette du courtier de l’ombre ». Si vous voulez aider Liara à abattre le Shadow Broker, vous pouvez après avoir quitté l’appartement de Liara et à Centre commercial Dracon arrive, trouvez un petit Element Zero. Par exemple, à mi-niveau, en plein centre commercial, il y a un Boîte avec 1000 Element Zero.