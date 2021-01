Mason Rudolph et Myles Garrett font amende honorable après le combat brutal de l’année dernière

Mason Rudolph et Myles Garrett ont fait amende honorable après le match de dimanche entre les Steelers et les Browns.

Le quart-arrière des Steelers Mason Rudolph et le joueur de ligne défensive des Browns Myles Garrett ont échangé des mots après leur match, dimanche, et ont semblé faire amende honorable après s’être engagés dans un combat brutal en 2019. Jason Miller / « En avant et vers le haut », a écrit Rudolph sur Twitter avec une photo des deux joueurs. Rudolph a déclaré aux journalistes que Garrett l’avait abordé pour la première fois après la victoire 24-22 des Browns: « Myles est venu et a dit » Bon match « après le match. C’est tout ce que c’était. Je lui ai dit » Bonne chance « , et j’ai beaucoup de respect pour lui. » En septembre, Garrett a déclaré qu’il n’avait pas de rancune contre Rudolph et a annoncé comment le rencontrer à nouveau se jouerait: Je ne veux pas de rancune. Je n’ai aucune rancune contre [Rudolph]. Je n’ai aucune mauvaise intention contre lui. Ce n’est pas comme si j’avais quelque chose contre lui si je le voyais en public ou si je le voyais dans un match et que nous étions en costume. Je le jouerais comme n’importe qui d’autre. si je le voyais en public, je me cognais le poing et je m’éloignais comme si je voyais quelqu’un d’autre dans la rue que je ne connaissais pas personnellement. Je n’ai pas de problème avec ça. À part cette nuit-là, avant cette pièce et après cette pièce, je ne pense pas que nous nous sommes dit deux mots. Les Steelers et les Browns s’affronteront à nouveau, la semaine prochaine, au premier tour des séries éliminatoires. [Via]