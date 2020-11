Maserati MC20. Nous étions avec la nouvelle supercar italienne (avec vidéo)

Protagoniste de la vidéo la plus récente de notre chaîne YouTube, le Maserati MC20 inaugure une nouvelle ère dans la marque italienne.

Première super voiture de sport de Maserati depuis la MC12, la MC20 est également la première super voiture de sport développée par la marque Modena depuis que la FCA a vendu sa participation dans Ferrari en 2016.

Pour tout cela, Diogo Teixeira a profité de la présentation de la MC20 pour vous faire connaître tous ses détails: de son design aux détails à l’intérieur qui prouvent que, bien qu’étant une super voiture de sport, la polyvalence n’a pas été oubliée.

Numéros Maserati MC20

Avec un prix de 269 milliers d’euros, seules sept unités du MC20 arriveront au France, et au moment de l’enregistrement de cette vidéo, seules quatre n’avaient pas encore trouvé de propriétaire.

Animé par Nettuno, un V6 biturbo de 3,0 l doté de la technologie de l’univers de la Formule 1, la Maserati MC20 offre 630 ch et 730 Nm de couple.

Compte tenu de ces chiffres et d’une masse inférieure à 1500 kg, il n’est pas étonnant que le 0 à 100 km / h soit atteint en seulement 2,9 secondes et que la vitesse maximale soit fixée à 325 km / h.

La transmission de la puissance au sol est assurée par une transmission automatique à double embrayage à huit rapports et les liaisons routières sont assurées par un jeu de pneus Bridgestone sur mesure pour le MC20.

Quant aux modes de conduite, nous en avons cinq, comme nous le dit Diogo: Wet, GT, Sport, Corsa et ESC Off qui, comme vous l’avez peut-être remarqué, désactivent les commandes de traction et de stabilité.

Après les présentations nécessaires, nous vous laissons ici la vidéo dans laquelle Diogo vous présente en détail la nouvelle Maserati MC20: