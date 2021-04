Mascarade, un serpent mortel découvert et nommé d’après une déesse chinoise qui change de forme

Un nouveau mortel serpent a été découvert après avoir passé des décennies à se faire passer pour une espèce beaucoup moins dangereuse, selon des chercheurs – qui ont nommé le serpent d’après une déesse serpent changeante d’un conte populaire chinois.

La nouvelle espèce est un type de serpent krait trouvé dans le sud-ouest de la Chine et le nord du Myanmar et avait précédemment été classé comme le krait à plusieurs bandes (Bungarus multicinctus). Cependant, des différences morphologiques et génétiques, ainsi qu’une morsure particulièrement douloureuse et mortelle, ont suffi à classer ce reptile comme sa propre espèce.

Les chercheurs ont nommé le nouveau serpent Suzhen’s krait (Bungarus suzhenae) d’après Bai Su Zhen – une puissante déesse serpent issue d’un Chinois mythe.

« C’est très dangereux », a déclaré le chercheur Gernot Vogel, de la Society for Southeast Asian Herpetology en Allemagne, à 45Secondes.fr. « Parce que les kraits sont extrêmement mortels, il est vital de comprendre la diversité de leurs espèces et leur répartition géographique pour sauver des vies humaines. »

Les chercheurs espèrent que la nouvelle classification permettra aux communautés locales d’identifier le serpent mortel et d’éviter les interactions potentiellement mortelles, ainsi que d’aider les scientifiques à développer un nouvel antivenin pour traiter les morsures de krait de Suzhen.

Nouvelles espèces de serpents

Les kraits ont longtemps été un cauchemar pour les taxonomistes. Le krait de Suzhen était l’une des quatre espèces différentes qui étaient, jusqu’à récemment, collectivement étiquetées comme une seule espèce appelée kraits à plusieurs bandes. Les espèces sont toutes principalement noires et blanches et semblent très similaires à première vue, mais le krait de Suzhen a un nombre distinct de bandes sur son corps et est plus long que les autres espèces.

« Notre spécimen le plus long mesurait 135,5 centimètres [4.5 feet] mais une partie de la queue manquait, donc elle était sûrement plus grande que 150 cm [4.9 feet]», A déclaré Vogel à 45Secondes.fr dans un e-mail.« Nous pouvons nous attendre à une longueur d’environ 180 cm [5.9 feet]. «

D’autres différences subtiles ont été trouvées dans les dents, la coloration sur le dessous de la queue et la forme des hémipènes – l’équivalent serpent d’un pénis, qui est divisé en deux parties – chez les hommes, a déclaré Vogel.

Cependant, l’une des principales raisons pour lesquelles les chercheurs ont pris connaissance du krait de Suzhen était sa morsure. Bien que la plupart des kraits soient venimeux , tous ne sont pas mortels, et être mordu par un krait à plusieurs bandes est généralement indolore et ne provoque pas de marque visuelle. Cependant, une morsure d’un krait de Suzhen est douloureuse, laisse une tache sombre autour de la zone mordue et peut être mortelle.

Un serpent légendaire

Le krait de Suzhen tire son nom de l’un des contes populaires les plus célèbres de Chine – la légende du serpent blanc. Dans ce conte, la déesse serpent Bai Su Zhen prend forme humaine et tombe amoureuse d’un homme, mais cela est interdit par les dieux et elle est emprisonnée dans une tour pour l’éternité. En tant que tel, Bai Su Zhen est considéré comme un symbole d’amour et de bonté dans la mythologie chinoise.

Cette histoire a été racontée dans de nombreux formats différents, y compris une série originale Netflix du même nom, mais le krait de Suzhen est le premier serpent à porter le nom de la déesse serpent qui change de forme.

Les acteurs de la troupe de l’opéra de Pékin interprètent la célèbre histoire « Légende du serpent blanc » au théâtre Huguang le 7 mai 2012. (Crédit d’image: Shutterstock)

« Le krait à bandes noir et blanc [Suzhen’s krait] est l’un des serpents les plus similaires au serpent blanc dans la nature, nous avons donc décidé de le nommer d’après Bai Su Zhen », les chercheurs dit dans un communiqué .

Une découverte importante

Le krait de Suzhen est extrêmement dangereux en raison d’une combinaison de son venin mortel et, jusqu’à présent, de l’anonymat parmi les autres serpents krait en Asie.

On pense que le krait de Suzhen est responsable d’un certain nombre d’incidents très médiatisés impliquant des herpétologues, y compris la mort du célèbre chercheur sur les serpents Joseph B. Slowinski en 2001 après avoir été mordu par l’un d’eux. Plus récemment, l’herpétologue chinois Mian Hou a survécu à la morsure en 2015 après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital.

Cependant, les habitants sont les plus à risque d’être mordus. « Les espèces de Krait sont actives la nuit et elles pénètrent souvent dans les maisons à la recherche de nourriture », a déclaré Vogel. « Si souvent les gens endormis sont mordus en touchant le serpent pendant leur sommeil. »

Espérons que la classification du krait de Suzhen comme sa propre espèce peut aider à sensibiliser et à accélérer le développement d’un traitement.

« Grâce à une description et une classification adéquates des serpents mortels, la recherche sur le venin, le développement de l’antivenin et le traitement approprié des morsures de serpent peuvent progresser plus rapidement », a déclaré Vogel.

L’étude a été publiée en ligne le 6 avril dans la revue ZooKeys .

