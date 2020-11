Masayoshi Son: l’inconnu le plus influent du monde de la technologie

Il n’est ni Bill Gates, ni Steve Jobs, encore moins Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Ils prennent tous les projecteurs. Malgré tout, Masayoshi Son, PDG et fondateur de Softbank, est l’un des grands entrepreneurs technologiques de l’histoire et sans lui, le succès d’Uber, Slack ou Alibaba ne peut être compris. Il a gagné, à seulement 21 ans, son premier million de dollars en vendant son Commencez à Sharp.

Il est vrai que Son ne s’est pas beaucoup amusé ces deux dernières années. Tout a commencé à dérailler sérieusement avec le coup causé par l’effondrement des valorisations de WeWork, qui a été présenté comme l’avenir du coworking, dans la dernière ligne droite de l’été 2019.

Bien que des rumeurs sur son modèle commercial peu plausible circulaient depuis des mois, c’est en septembre que son introduction en bourse a été annulée et laissé un écart de plus de 4,5 milliards de dollars à son principal actionnaire, Softbank, qui a clôturé son exercice en mars avec des pertes de près de 13 000 millions. Ce sont les premiers chiffres rouges en 15 ans.

A perdu 4,5 milliards de dollars au profit de WeWork

Le déclenchement de la crise pandémique a été le prochain tour de vis pour Son. De plus en plus de gens remettaient en question son nez légendaire, et certains de ses principaux investisseurs (par exemple, les Saoudiens et les cheikhs d’Abou Dhabi) ont retenu leurs investissements. Ils voulaient savoir si c’était sa fin. Les actions de Softbank ont ​​chuté à la moitié de leur valeur en mars et n’ont pas rebondi, dépassant les chiffres de février jusqu’en juillet.

Son a répondu en pariant (et en perdant) sur certains dérivés financiers à haut risque, annonçant un fonds de 100 millions de dollars pour les entrepreneurs « noirs » au milieu des manifestations contre la brutalité policière contre George Floyd, révolutionnant son conseil d’administration pour consolider son l’indépendance et, surtout, vendre des milliards d’actifs pour rester à flot.

Tout cela lui a permis de récupérer les bénéfices et la confiance du marché: les titres Softbank ne valaient plus autant depuis plus de deux décennies. Parmi les actifs qu’elle a vendus se trouvent la société de télécommunications Sprint et une partie importante d’Alibaba.

Alibaba: un investissement spectaculaire

Jack Ma, le fondateur du géant chinois et un ami de Son, a démissionné de son président du conseil d’administration de Softbank en juin, et beaucoup ont vu la fin d’une époque. les Japonais a acheté 34% d’Alibaba pour 20 millions de dollars en l’an 2000. Seulement 14 ans plus tard, ses titres valaient déjà 50 000 millions. Mais de quelle époque parle-t-on et que nous apprend-il sur l’entrepreneur japonais relativement méconnu?

Pour commencer, comme le souligne astucieusement un analyste de TechCrunch, Jack Ma, qui est également membre du Parti communiste chinois et très proche du président Xi Jinping, est devenu l’image du succès et du nouveau pouvoir de son pays juste à un moment où celui que l’opinion des Américains et de leur gouvernement a radicalement tourné contre Pékin. Selon Pew Research, la population qui voit négativement le géant asiatique est passée de 47% en 2017 à 66% en 2020.

Au cours des trois dernières années, Donald Trump a déclaré une guerre commerciale contre lui parce qu’il y voyait une menace pour l’emploi et la prospérité de la classe moyenne, et Biden ne s’est pas engagé à retirer ses mesures. En outre, La montée en puissance des grandes technologies chinoises fait peur aux Américains qui se méfient également de la manière dont la deuxième puissance mondiale a géré la pandémie. Enfin, Washington a commencé à exercer des représailles contre les entreprises chinoises du numérique et des télécommunications telles que ZTE, TikTok et Huawei.

Masayoshi Son n’a pas seulement survécu à ces tensions géopolitiques pour sauver son entreprise. Lorsqu’il est devenu connu, en 2018, meurtre et les terribles tortures subies par le journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, l’entrepreneur a dû donner des explications.

L’Arabie saoudite était le plus gros investisseur dans l’un des principaux véhicules financiers de Son, le Vision Fund, dans lequel elle avait «versé» jusqu’à 45 milliards de dollars.

De toute façon, les relations entre Riyad et Softbank sont restées très étroites. Le même mois qu’il a expliqué, novembre 2018, il a fermé une entreprise photovoltaïque en Arabie Saoudite pour plus d’un milliard de dollars. En 2020, Yasir O. Al-Rumayyan, le représentant saoudien chez Softbank, a quitté son conseil d’administration principalement parce que, comme avec d’autres administrateurs, sa proximité avec Son était telle que certains investisseurs pourraient douter de son indépendance en tant que superviseur.

Grâce à son succès en Chine et au soutien des Saoudiens, au cours des 20 dernières années, le PDG et fondateur de Softbank a été couronné en tant que chasseur et créateur de licorne légendaire. Alibaba était une petite entreprise en 2000 et est devenue un empire. On peut dire quelque chose de similaire d’autres paris Son comme Uber, Slack ou la gigantesque plateforme de commerce électronique indienne Flipkart, qu’il a vendu à Walmart il y a quelques années.

Cependant, comme le montre l’exemple de WeWork – et de la société immobilière Compass -, il y avait aussi des licornes qui poussaient des grenouilles… Et les crises de réputation d’Uber ont sérieusement menacé l’entreprise et limité sa croissance. Auparavant, il ne faut pas oublier que Masayoshi Son a connu une descente douloureuse aux enfers lors de l’éclatement de la bulle technologique.

La bulle dot-com lui a éclaté au visage

Plus précisément, Il a perdu 75 milliards de dollars et la valorisation de chaque titre de Softbank est passée de plus de 10000 yens en 2000 à une chute à 150 yens en 2002. Avant la débâcle, il était devenu le huitième homme le plus riche du monde. Ensuite, il y en avait aussi beaucoup qui y ont mis fin.

Quelques mois avant le krach, l’entrepreneur affirmait, au grand dam des analystes et des journalistes spécialisés, que la révolution Internet serait encore plus écrasante que celle de l’ordinateur personnel.

Cela sonnait assez étonnant de la part de quelqu’un qui s’était enrichi, notamment grâce au rugissement du PC des années 80 et qui, jusqu’au milieu des années 90, avait concentré ses investissements sur la distribution et la commercialisation de logiciels pour ordinateurs personnels, l’organisation de salons informatiques (le Comdex à Las Vegas en est un bon exemple) et la publication de magazines liés aux PC.

Avec moins de 40 ans, il avait déjà fait 1500 millions de dollars

En 1995, la fortune de Son, qui n’avait pas atteint l’âge de 40 ans, dépassait déjà les 1 500 millions de dollars. Un an plus tard, il acquiert une participation majoritaire dans Yahoo! et a commencé à lier sa carrière au «boom» d’Internet.

Et il y était parvenu, en partie, en comblant le fossé entre les entreprises japonaises et américaines. Au début des années 1990, au début de la trentaine, il a convaincu les hauts dirigeants de Toshiba, NEC, Fujitsu et Canon de rejoindre Novell au Japon et de déclencher une révolution dans l’interconnectivité des ordinateurs personnels.

Et c’était après l’échec d’une alliance entre Business Land, Toshiba, Canon, Sony et Fujitsu. Autrement dit, il a été reçu par les hommes les plus puissants du Japon et Ils l’ont suffisamment apprécié pour lui pardonner les échecs millionnaires. De plus, ils ont été pardonnés dans une culture où les jeunes étaient sévèrement pénalisés et les personnes d’origine coréenne méprisées.

Masayoshi Son est né en 1957 dans une petite ville de l’île de Kyushu, au sud du Japon, mais ses grands-parents venaient de Corée et ses parents n’avaient même pas de papiers pendant un certain temps. Plus tard, ils ont changé leur nom de famille pour éviter la discrimination: ne m’appelez pas Fils; appelez-moi Yasumoto.

A 16 ans, le jeune Masayoshi avait les moyens suffisants pour s’installer aux Etats-Unis et s’inscrit dans une école de Californie. Il a commencé à utiliser son vrai nom de famille. Peu de temps après, en tant qu’étudiant en économie à l’Université de Berkeley, avec l’aide de ses professeurs, il a inventé un traducteur électronique qu’il a vendu au géant japonais Sharp pour plus d’un million et demi de dollars.

Dans les années quatre-vingt, et juste au moment où le Japon semblait « manger » les États-Unis et que les géants technologiques du futur auraient un nom de famille japonais, Son est revenu pour gagner un autre million de dollars en important des machines de jeux vidéo d’occasion du Japon. , à crédit, et les installer dans les chambres et les restaurants.

Et cela, nous le savons maintenant, n’était que le début.