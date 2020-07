Masashi Kishimoto a révélé pourquoi Naruto s’habille toujours en orange

Les hommages entre mangakas peuvent être très apparents pour certains fans d’anime, tandis que d’autres sont discrets et subtils, comme un grand œuf de Pâques. Cette fois, nous avons sauvé l’un des plus évidents de toute l’industrie: les couleurs de Naruto.

“/>

Masashi Kishimoto est un grand fan du travail d’Akira Toriyama, au point que son personnage le plus connu porte toujours un détail pour se souvenir du puissant Goku de Dragon Ball Z. Et non, ce n’est pas la couleur des cheveux blonds … bien qu’il y ait sûrement un secret là-bas.

En réalité La tenue orange et bleue de Naruto est un hommage au Gi que Goku porte toujours (au moins parfois). La palette de couleurs est l’hommage permanent de Kishimoto à Toriyama; sans oublier que, par essence, les deux personnages cherchent toujours à être les plus forts, une situation qui a été reprise pour guider le chemin ninja du septième Hokage.

“/>

Pour mieux comprendre cette idée, il suffit de jeter un œil à la déclaration que Masashi Kishimoto fait par rapport au travail et à l’admiration qu’il éprouve pour Akira Toriyama:

«J’ai découvert le manga grâce à Dr. Slump et Dragon Ball, des œuvres d’Akira Toriyama. J’étais principalement attiré par Arale du Dr Slump et Goku de Dragon Ball. De plus, l’art (du manga) m’a séduit. Il y avait quelque chose dans son style de dessin animé qui faisait du bien, mieux que des dessins réalistes. C’est à ce moment-là que j’ai voulu devenir quelqu’un comme Toriyama. “

Ce qui précède nous met en évidence de nombreuses similitudes qui existent entre le travail d’Akira Toriyama et de Masashi Kishimoto, que nous avons expliqué en profondeur. Cependant, l’hommage aux couleurs est une référence charmante quand on voit le chemin parcouru par Naruto Uzumaki et Masashi Kishimoto.

Saviez-vous ce curieux fait sur le créateur de Naruto et sa relation avec Dragon Ball?

Avec des informations de ComicBook.

***

Naruto a commencé son aventure ninja et vous pouvez l’accompagner tous les jours, uniquement sur BitMe.

Naruto – du lundi au vendredi – 18h30

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂