Mary Mouser: 10 choses à savoir sur l’actrice qui joue Sam LaRusso dans « Cobra Kai »

Bien que Mary Mouser soit principalement connue pour jouer la fille de Daniel LaRusso, Samantha, dans « Cobra Kai«Ce n’est pas son seul rôle important, puisqu’il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de huit ans et a participé à plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques.

Sa première apparition était dans un épisode de « Without a Trace » en 2004. En outre, elle a fait partie de la série Starz Kids & Family « Eloise: The Animated Series » en tant que voix d’Eloise et est apparue plus tard comme la fille principale dans le film original « A Stranger’s Heart » de Hallmark Channel.

Mary Mouser a fourni sa voix dans des films d’animation tels que «Bambi II», «Dragon Hunters», «Tarzan 2», «Pompoko» et «The Fox and the Hound 2.» Un autre rôle pour lequel elle est connue est Lacey Fleming dans la série ABC « Body Of Proof », et elle a joué Karen Grant, la fille de Fitz & Mellie, dans la quatrième saison de « Scandal ».

Mais ce n’est pas la seule chose que vous devez savoir sur l’actrice de 24 ans. TV Over Mind a partagé une liste de 10 choses que vous ne saviez pas Marie mouser.

1. MARY MOUSER EST YOUTUBER

Mouser est une créatrice de contenu et a rassemblé plus de 340 000 abonnés à sa chaîne de contenu. Youtube. Elle publie une grande variété de vidéos, y compris des tutoriels, des histoires et des vlogs.

2. VOUS ÊTES DIABÈTE

En 2009, elle a reçu un diagnostic de diabète de type 1, également connu sous le nom de diabète juvénile. À partir de ce moment, elle a apporté quelques ajustements à son mode de vie et est devenue une ardente défenseure de la sensibilisation et de la recherche sur cette maladie.

3. A UN PETIT AMI

Mary Mouser a une relation amoureuse avec Brett Pierce, qui est également acteur.

Brett Pierce est le petit ami de Mary Mouser depuis cinq ans (Photo: Instagram / Mary Mouser)

4. AIME CHANTER

Mouser aime chanter et apprend à jouer de la guitare, mais pour le moment, la musique n’est qu’un passe-temps et non quelque chose qu’il aimerait pratiquer professionnellement.

Mary Mouser aime chanter (Photo: Netflix)

5. JE N’AI PAS VOIR KARATE KID

Elle a admis avoir vu les films de « Karate Kid« Seulement quand elle a été choisie comme Sam »Cobra Kai». Dans une interview avec Brief Take, elle a déclaré: «Je me suis assise avec mon petit ami et j’ai regardé des films à l’excès. Je les ai aimés! J’ai fini par les voir cinq fois de plus pendant le tournage de la série [risas]. «

L’actrice n’a vu « Karate Kid » que lorsqu’elle a commencé à travailler sur « Cobra Kai » (Photo: Columbia Pictures)

6. MARY MOUSER AIME LIRE

Lorsqu’elle ne révise pas ses scripts ou ne répète pas sur le plateau, l’actrice passe son temps à lire d’énormes livres, a même une liste de choses à lire.

7. VOULEZ-VOUS TRAVAILLER AVEC TIM BURTON

Marie mouser Il a également une liste de projets qu’il aimerait faire et de personnes avec lesquelles il aimerait travailler, Tim Burton est en tête de sa liste. De plus, il pense que ce serait amusant de faire un projet avec Dwayne Johnson.

Mary Mouser a une liste de projets qu’elle aimerait faire (Photo: Netflix)

8. DANA DELANEY EST VOTRE MENTOR

De nombreuses personnes qui l’ont aidée à s’entraîner, y compris son ancienne co-star, Dana Delaney, qu’elle considère comme un mentor.

Mary Mouser considère Dana Delaney comme un mentor (Photo: Instagram / Mary Mouser)

9. FAN STAR WARS

Bien qu’il n’ait pas vu « Karate Kid« Si vous avez vu une autre saga populaire, »Guerres des étoiles», Est même fan de la franchise depuis début 2019.

Mary Mouser est fan de « Star Wars » (Photo: Netflix)

10. IL EST PASSIONNÉ POUR LES SOINS DE LA PEAU ET DES CHEVEUX

Garder la peau et les cheveux en bon état sont des choses très importantes pour Marie mouser, c’est pourquoi il publie souvent des vidéos sur ces sujets sur son Youtube.