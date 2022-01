Mary Kate et Ashley Olsen en tête d’affiche des funérailles de Bob Saget

Mary-Kate et Ashley Olsen ne sont que quelques-unes des célébrités qui ont assisté aux funérailles de Bob Saget à Los Angeles hier (vendredi 14 janvier).

La cérémonie a eu lieu cinq jours après le décès de l’acteur et comédien de 65 ans d’une crise cardiaque présumée dans une chambre d’hôtel.

Ainsi que les jumeaux Olsen – qui ont tous deux joué aux côtés de Saget dans la sitcom américaine Full house – d’autres célébrités comprenaient Dave Chappelle, Chris Rock et Jimmy Kimmel.

John Stamos était également présent. Crédit : Shutterstock

Saget a joué le père célibataire de trois filles, Danny Tanner, dans Full house qui mettait également en vedette Candace Cameron Bure, Dave Coulier et John Stamos.

Après sa mort, Bure a partagé une liste de choses qu’elle souhaitait avoir faites « une fois de plus » avec le Saget.

Partageant une photo sur Instagram, elle a écrit : « Oh, Bob. Pourquoi as-tu dû nous quitter si tôt ? Nous sommes tous une famille, mais tu étais le ciment. La colle collante, désordonnée, spongieuse, douce et adorable.

Candace Cameron Bure. Crédit : Alamy

«Mon enfance est enveloppée en toi, mes années d’adolescence formatrices et le reste de l’âge adulte. Tu m’as appris à ressentir profondément à un si jeune âge.

« Nous avons toujours été si profondément liés depuis le jour où nous nous sommes rencontrés quand j’avais 10 ans. Tu n’étais pas seulement comme un père, mais l’un de mes amis les plus proches dans la vie. »

Elle a ajouté : « Cela fait mal comme je n’en ai jamais ressenti auparavant. Je veux un câlin de plus. Je veux un texte de plus qui dit « oh, au fait, c’est moi Bob » après une longue diatribe.

« Je veux un rire de plus. Je veux rouler des yeux vers toi une fois de plus. Je veux que tu me dises de regarder quelque chose mais ensuite dis-moi que je ne devrais peut-être pas à cause de ma foi.

« Tu as toujours été si protecteur envers moi et tu t’es soucié de tout. Et tout le monde. Vous étiez la meilleure. Tu étais… Bob. Il n’y en aura jamais un autre comme toi.

Elle a ajouté : « Je ne dis pas au revoir parce que tu ne quitteras jamais mon cœur. Même avec cette gigantesque déchirure dedans ».

Dans une déclaration commune, le casting de la sitcom américaine Full house avait précédemment déclaré qu’ils « pleureraient comme une famille » dans le cadre d’une vague d’hommages qui a suivi l’annonce de la mort de Saget.

Dans le message, le casting a écrit: « Il y a trente-cinq ans, nous nous sommes réunis en tant que famille de télévision, mais nous sommes devenus une vraie famille.

« Et maintenant, nous pleurons en famille.

« Bob nous a fait rire jusqu’à ce que nous pleurions. Maintenant, nos larmes coulent de tristesse, mais aussi de gratitude pour tous les beaux souvenirs de notre doux, gentil, hilarant et chéri Bob.

« Il était un frère pour nous les gars, un père pour nous les filles et un ami pour nous tous. Bob, nous t’aimons beaucoup. Nous demandons en l’honneur de Bob, serrez dans vos bras les personnes que vous aimez.

« Personne n’a fait de meilleurs câlins que Bob. »