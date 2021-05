Mary Elizabeth Winstead est un assassin impitoyable à première vue sur Kate de Netflix

Les fans adorent Mary Elizabeth Winstead en tant qu’assassin dans le prochain thriller d’action Netflix Kate après un premier regard sur l’actrice dans le rôle a été révélé. Chez Entertainment Weekly, trois nouvelles photos du film attendu ont été publiées vendredi. Les photos, qui ont également été partagées par Netflix Geeked sur Twitter, attirent rapidement de nombreux fans ravis de voir le film, à en juger par les réactions. Vous pouvez voir les images ci-dessous.

Après avoir été empoisonnée, un assassin a moins de 24 heures pour se sauver et se venger de ses ennemis dans un dernier travail autoproclamé. Mary Elizabeth Winstead est KATE.

À venir sur Netflix dans le monde cet automne. pic.twitter.com/SopNlov50D – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 14 mai 2021

Les gens ont hâte de voir le film après avoir vu les premières images. La critique Courtney Howard écrit: «Je suis ICI pour Mary Elizabeth Winstead dans #KATE de # Netflix, un acteur éclairé au néon centré sur un mercenaire empoisonné et qui a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis. GIMME!

Je suis ICI pour Mary Elizabeth Winstead dans #Netflixde #KATE, une actrice éclairée au néon centrée sur un mercenaire qui est empoisonné et qui a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis. GIMME! pic.twitter.com/gTbZEZQPMy – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 14 mai 2021

« Vous voulez dire que je peux regarder quelque chose de nouveau et ne pas avoir à regarder Birds of Prey une douzaine de fois de plus pour me faire le plein de Mary Elizabeth Winstead jouant un assassin !!! Je regarderai encore BoP une douzaine de fois de plus, FYI », écrit un autre Winstead ventilateur.

Vous voulez dire que je peux regarder quelque chose de nouveau et ne pas avoir à regarder Birds of Prey une douzaine de fois pour me faire le plein de Mary Elizabeth Winstead jouant un assassin !!! Je regarderai encore BoP une douzaine de fois de plus, pour info. https://t.co/lOVBINVsSm – Jetgirl dit des trucs (@ jetgirl78) 14 mai 2021

Kate met en vedette Winstead dans le rôle d’une assassine qui, après avoir été empoisonnée et avoir moins de 24 heures à vivre, part à la chasse à l’homme dans les rues de Tokyo. Elle se lie avec la fille d’une cible passée et finit par se donner un dernier emploi autoproclamé tout en se vengeant de ses ennemis. Parlant avec Entertainment Weekly, Winstead a parlé un peu plus du rôle qu’elle joue.

« Kate est une assassin impitoyable qui travaille à Tokyo et elle est empoisonnée », explique l’actrice. « Elle découvre qu’il lui reste 24 heures à vivre avant que le poison ne la tue, alors elle part en mission pour découvrir qui l’a empoisonnée et les tuer avant de mourir. En cours de route, elle forge ce lien avec cette adolescente nommée Ani (Miku Martineau), et ils finissent par assumer cette mission ensemble. C’est une histoire d’assassin brutale et sincère! «

Le casting de Kate comprend également Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano, Jun Kunimura, Miyavi et Kazuya Tanabe. S’entretenant avec EW, le réalisateur Cedric Nolas-Troyan (The Huntsman: Winter’s War) a donné quelques détails sur le travail avec certains des membres de la distribution. Cela inclut l’acteur vétéran Harrelson, shom Nolas-Troyan décrit comme quelqu’un qui a été un plaisir absolu sur le plateau.

« Woody est Woody », a déclaré le réalisateur. « C’est une aventure en soi, c’est sûr. Mais il est très engagé et il est super facile de travailler avec lui. Il donne cette fanfaronnade à ce personnage. Il n’a pas été sur le plateau pendant très longtemps mais nous l’avons fait compter. »

Parmi les scènes les plus difficiles à filmer, Nolas-Troyan a ajouté: « La plus difficile à tourner était celle avec Mary et Miyavi à l’intérieur de l’appartement. Nous ne pouvions pas tourner ça avec des cascades doubles, alors ils devaient le faire eux-mêmes. Vous avait deux acteurs qui faisaient des cascades très, très proches. Nous pensions que quelque chose de grave pouvait arriver là-bas. Celui-ci me rendait vraiment nerveux. «

Sous la direction de Nolas-Troyan, Kate a été écrit par Umair Aleem et produit par Bryan Unkeless, Kelly McCormick et Patrick Newall. Le film sortira dans le monde entier à l’automne 2021 avec une date de sortie officielle de Netflix qui n’a pas encore été révélée. Les premières photos ont été publiées pour la première fois par Entertainment Weekly.

Sujets: Kate, Netflix, Streaming