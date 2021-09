Marvel’s Wolverine PS5 est un jeu complet avec un ton sombre

Le développement de Marvel’s Wolverine pour la PlayStation 5 est dirigé par Brian Horton, le directeur créatif de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Malgré cela, il a confirmé le Twitter que le titre est, comme prévu, un jeu complet et non un spin-off. De plus, il semble qu’il n’aura pas les vibrations légères des versions Web, mais opte plutôt pour un «ton sombre».

Pleine grandeur, ton mature– Brian Horton (@BrianHortonArt) 12 septembre 2021

Les détails sur ce jeu sont légers, et Sony a déjà admis qu’il était en cours de développement. Nous ne connaissons pas intimement la structure d’Insomniac Games, mais nous imaginons que la majorité des équipes de Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart sont passées à cela, le reste de la société se concentrant sur Spider-Man 2 de Marvel. Des moments excitants pour le studio sans sommeil !