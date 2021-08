« Marvel’s What If? »: Les scripts de la saison 2 presque terminés

Malfini Premium 454 - sweatshirt Bomber pour femme Gris chine fonce - Taille 2XL

Un style décontracté et moderne avec ce sweatshirt Bomber pour femme signé MalfiniPremium. Il fait partie des pièces incontournables d’une garde-robe de mi-saison. Ce basique mode se porte aussi bien de jour comme de nuit et s’adapte aisément à presque tous les looks. En soirée, mixez-le avec des tenues tendances en jouant sur les accessoires, les détails et les matières pour sophistiquer votre style. Vous pouvez parfaitement en faire la pièce maîtresse de votre look, en optant pour un modèle coloré. En journée, vous pouvez le porter avec un jean slim pour apporter une touche casual à votre look. Pratique, il est équipé d’une fermeture éclair sur toute la longueur et de deux poches basses zippées. Avec un grammage de 320 g/m2, il est épais et vous tiendra au chaud quand les heures se font plus fraîches. Confortable et agréable à porter, il est conçu dans une matière d’une douceur moelleuse. Pour plus de confort son col, son liséré inférieur et ses poignets sont en étoffe côtelée et contiennent de l’élasthanne. Le sweatshirt Bomber pour femme MalfiniPremium se décline en plusieurs coloris pour satisfaire toutes les envies mode. Il est également disponible en plusieurs tailles : XS à 2 XL. • Coupe formée avec parties latérales • Fermeture éclair métallique pleine longueur • Tirette de fermeture éclair avec logo gravé • Col de type “bomber” en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne • Bande de propreté à l’arrière du col • Poches coutures sectionnées type kangourou sur la partie avant • Liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne • Partie interne non grattée • Grammage : 320 g/m²