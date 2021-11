Marvel´s What If … ?: La deuxième saison a été officiellement annoncée

On sait depuis un certain temps que la série Disney Plus Et si… de Marvel ? une Deuxième Saison aura. La confiance dans la série était si grande que le travail sur la seconde a commencé juste après le début de la première saison, mais pas officiellement. Du moins jusqu’à maintenant.

Et si… de Marvel ? passe au deuxième tour

Certains fans de la Univers cinématographique Marvel Je ne peux pas en avoir assez du leur Super-héros et Super méchants obtenir quoi aussi Walt Disney, qui détient les droits de la franchise, n’a pas échappé, c’est pourquoi un nouveau projet après l’autre est annoncé et sorti dans le monde.

Une de ces productions folles qui ne sont que conditionnellement MCU appartient au nom « Marvel’s What If …? » et comme son nom l’indique, il s’agit de Scénarios « Et si »comme Peggy Carter en super soldat, Captain America qui devient un zombie ou T’Challa en chef des Gardiens de la Galaxie.

La première saison de cette série, disponible exclusivement sur le diffuseur de vidéo à la demande Disney+ running, lancé le 11 août 2021 et reçu de la critique professionnelle critiques mitigées. C’était une histoire similaire pour la base de fans, qui a reçu certains épisodes de manière presque euphorique tandis que d’autres ont été largement déchirés.

Mais Disney croit au succès de la Série d’animation et a commandé une deuxième saison de « Marvel’s What If …? » Sur la récente tenue « Disney + » – Jour cela a maintenant été officiellement confirmé.

Il a également été annoncé immédiatement que l’un des nouveaux épisodes serait une continuation de l’histoire dans laquelle il Gamora réussir, Thanos tuer et partir, tout le monde Pierres d’infini détruire.

Marvel´s What If… ? : Quelle est la prochaine étape ?

Cependant, on ne sait pas encore si le Arc de l’histoire de la saison 1 se poursuivra ou s’il y aura de nouvelles approches. Enfin, les premiers épisodes se terminaient par une certaine continuité dans la série démente et une nouvelle équipe de héros vu le jour.

Tout ce que l’on sait, c’est que Jeffrey Wrights Uatu l’observateur reviendra et osera demander à nouveau : et si ? De plus, vous vous aventurerez probablement dans la deuxième saison pour la première fois aussi. Contenu de la phase 4 du MCU, y compris des films comme Veuve noire, Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Éternels appartenir.

Merveilles Kevin Feige qu’on sache à cet égard que la forme narrative de la première saison restera et qu’elle continuera d’en être une Série d’anthologies agira, mais plein de nouvelles histoires, beaucoup d’humour, de nouveaux héros et beaucoup de contenu de la quatrième phase.

Une exacte Date de début de la deuxième saison de « Marvel’s What If …? » n’existe pas jusqu’à présent, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que nous sachions comment les choses se passent avec le Héros du multivers continue.