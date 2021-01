Marvel’s WandaVision: les premières critiques sont si positives – Aperçu des notes

Au Vendredi 15 janvier est la nouvelle série Marvel très attendue WandaVision sur Disney + commencé. Ils sont maintenant premiers avis à la nouvelle production avec les populaires super-héros et Avengers, Wanda alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), en prélude à la phase 4 du Univers cinématographique Marvel arrivée.

Nous vous donnons un aperçu des critiques précédentes et vous montrons ce que la presse pense de la nouvelle série Marvel!

Voici à quoi ressemblent les critiques de WandaVision

Les premières critiques et critiques de « WandaVision » arrivent depuis quelques heures et le consensus général jusqu’à présent est apparemment:

« Drôle, étrange et étonnamment non conventionnel. «

Tout le monde est d’accord: Marvel va avec la série comme une seule Mélange de séries comiques et d’action sous la forme d’une sitcom en noir et blanc des années 1950, pas mal pas inhabituel et surtout courageux.

L’aperçu de l’évaluation de Tomaetos pourris est sensationnel avec 94 pour cent déjà prometteur. Le score à Métacritique voit avec 75/100 tout aussi bon, sinon aussi exubérant. Vous pouvez voir certaines évaluations internationales dans la liste suivante:

TVLine: 100/100

Collisionneur: 100/100

Divertissement hebdomadaire: 83/100

LA Times: 80/100

Le Hollywood Reporter: 80/100

Vanity Fair: 70/100

Indiewire: 67/100

Variété: 60/100

NY Times: 50/100

Wall Street Journal: 40/100

Si vous souhaitez avoir votre propre image de la nouvelle série Marvel, vous pouvez désormais voir les deux premiers épisodes de « WandaVision » sur Disney +, les autres épisodes de la première saison apparaissent tous les vendredis sur le fournisseur de streaming.