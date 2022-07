Marvel’s Thor 4 : Qui joue à Hercule ? Acteur et scène expliqués

Après une longue attente, le favori du public se présente Chris Hemsworth dans son rôle de signature en tant que dieu du tonnerre avec son prochain film des Univers cinématographique Marvel (MCU) retour : Thor : Amour et tonnerre est sorti en salles et ravit déjà les fans du monde entier en tant que quatrième aventure solo des Avengers.

En plus de nombreux compagnons d’armes bien connus, les fans peuvent s’attendre à revoir un compagnon bien connu et un nouveau compagnon d’armes. L’ex-petite amie de Thor, Jane Foster (Natalie Portman) est de retour et peut aussi thor féminin maintenant sa bien-aimée Marteau Mjolnir se balancer. Notre Critique du film vous pouvez lire ici.

Brett Goldstein devient Hercule

Mais ce n’est pas la seule surprise du nouveau spectacle de super-héros : en plus de nombreux personnages et divinités connus de l’Olympe, y compris le Tout-Puissant Père des dieux Zeusil existe un autre représentant de la saga grecque des dieux : Hercule fait ses débuts dans le MCU !

Si vous voulez voir le nouveau héros du nouveau film « Thor », vous devez rester assis jusqu’à la fin, car Hercule n’en a qu’un Scène de crédit moyen son apparence. Le nouveau héros est joué par Brett Goldstein, faisant ses débuts dans le MCU et depuis le Série comique « Ted Lasso » devrait être connu sur Apple TV+.

Qui est Hercule ?

Dans la saga grecque des dieux, Hercule / Hercule (également connu sous le nom d’Héraclès) est un héros puissant réputé pour sa force et l’honneur divin. Il n’est autre que fils de Zeusqui jeta un œil sur l’Alcmène mariée et engendra un fils avec elle.

Craignant la vengeance de la femme de Zeus, Héra, l’enfant a été abandonné et s’est retrouvé comme un enfant trouvé entre les mains d’Héra sans méfiance, qui elle-même Hercule accepte et avec son lait divin Pouvoirs surnaturels décerné. À l’âge adulte, Hercule s’est amusé avec son exploits un nom et est finalement devenu inclus dans l’Olympe.

Hercule a fait une première apparition dans les bandes dessinées Marvel. Il est apparu pour la première fois dans Young Allies # 16 en 1945, puis toujours dans le précurseur de Marvel, Timely Comic. Donc, techniquement, Hercule est dans l’univers Marvel depuis bien plus longtemps que, disons, Thor, qui a été crédité de la position de rival amical.

Au cours de Marvel Comics a plongé Hercule présenté dans presque toutes les histoires de super-héros, de Thor et les Avengers à Wolverine et les X-Men. Il a également eu une relation amoureuse avec Gilgamesh des Eternals. Dans le MCU, en revanche, les souhaits des fans pour les débuts d’Hercule se font entendre depuis longtemps, ce qui n’est révélé que maintenant Thor 4 a été entendu.

La scène d’Hercule expliquée : Hercule deviendra-t-il l’ennemi de Thor ?

L’histoire commence d’abord avec Gorr le Dieu Boucher (Christian Bale) kidnappant les enfants Asgardiens de New Asgard. Thor se précipite à la rescousse avec son équipe Mighty Thor, Korg et Valkyrie et fait appel à Zeus (Russell Crowe) pour l’aider dans sa quête. Encore Zeus refuse la demande de Thorce qui conduit finalement à un combat entre les deux et Zeus meurt soi-disant dans le processus.

Dans ladite scène post-générique Zeus prépare sa vengeancedepuis qu’il a été grièvement blessé par Thor, et envoie son fils Hercule pour tuer le dieu du tonnerre. Il devrait s’assurer que les gens croient aux dieux et non aux super-héros.

Y aura-t-il une réunion d’Hercule dans le MCU ?

Dans une récente interview, le réalisateur de Thor, Taika Waititi, explique la décision concernant le Lancer Hercule et a révélé que Goldstein avait été choisi comme Hercule par le patron de Marvel, Kevin Feige lui-même :

« Kévin [Feige] voulait vraiment qu’il le fasse et oui Brett est génial. Il est génial. Et ce fut un moment tellement cool dans les cinémas lorsque sa première sortie a été diffusée et que les fans et les cinéphiles ont réagi avec enthousiasme. C’était super à voir.

À propos de L’avenir d’Hercule dans le MCU Le réalisateur expérimenté de Marvel est positif. Lui-même n’a rien pu révéler sur la façon dont une réunion avec Hercule se produira, après tout, ce n’est pas entre ses mains. Mais il est convaincu que Hercule dans l’un des prochaines productions Marvel devrait être là:

« Je ne sais pas si cela a à voir avec Thor ou si cela a à voir avec la façon dont cela va se dérouler. Car évidemment Hercule se retrouve aussi en tant que personnage dans les Marvel Comics. Oui, il sera intéressant de voir ce que l’avenir d’Hercule nous réserve dans le MCU. Kevin est évidemment le cerveau qui tire tous ces fils et les fera converger d’une manière ou d’une autre pour voir comment ils se rencontrent, se mélangent et s’assortissent. Je suis donc curieux de le découvrir par moi-même. »