Marvel’s Spider-Man Remastered: Ils transforment leurs PNJ les plus controversés en un «  œuf de Pâques  »

Tous ceux qui ont joué à Spider-Man de Marvel Vous vous souvenez sûrement de l’un des détails les plus drôles, les plus controversés et même les plus horribles de votre carte: les PNJ du navire. Ces personnages incontrôlables sont devenus viraux dans la communauté pour leur finition low-poly, qui correspondait davantage aux graphismes d’un titre PSOne qu’à celui de PS4.

Jeux insomniaques est un studio qui sait rire de ces choses, comme cela a déjà été démontré avec le thème des flaques d’eau dans le même jeu, et c’est pourquoi ils ont décidé de rendre hommage à ce détail en vue de la sortie de Spider-man remasterisé. À la surprise des utilisateurs qui sont venus sur le navire dans lequel ces personnes se trouvaient avec peu de détails dans leurs visages, ils ont constaté que les développeurs « ils ont transformé le mème en un œuf de Pâques du jeu lui-même ».

Comme on peut le voir sur l’image que nous laissons juste au-dessus, tous les joueurs qui viennent sur le navire se heurteront au même PNJ mais présentant une légère différence par rapport à l’œuvre originale. Dans cette remasterisation de la tranche de Playstation 4, l’un de ces personnages porte un post-it dans lequel le message peut être lu « Nous vous avons manqué? <3" (qui se traduit par Nous vous avons manqué? <3).

Marvel’s Spider-Man remasterisé c’est trouvé actuellement disponible pour Playstation 5, et peut être acheté via l’édition ultime de Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Parmi ses nombreuses nouveautés figurent la mise en œuvre de la technologie tracé laser Oui Changement de visage de Peter Parker, qui reste également dans sa suite correspondante.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂