Marvel’s Spider-Man Remastered aura enfin un transfert de sauvegarde entre PS4 et PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est l’un des jeux vidéo les plus attendus du mois de novembre en cours, et avec cela, nous avons appris il y a des semaines qu’il serait possible d’obtenir le appelé comme Marvel’s Spider-Man Remastered. C’était ainsi que Jeux insomniaques a annoncé une refonte du titre PS4 qui serait accessible à l’achat l’édition ultime de la partie PS5 avec Miles Morales, bien que dans ce merveilleux pack il y avait un inconvénient: le enregistrer le transfert.

Marvel’s Spider-Man Remastered sera mis à jour vers le 26 novembre

Au départ, le développeur de Spider-Man de Marvel prévoyait que nous n’aurions pas de transfert de sauvegarde entre la version standard du jeu PS4 et le nouveau Marvel’s Spider-Man Remastered. Logiquement, c’était une annonce que de nombreux joueurs n’aimaient pas, ce qui a finalement conduit le studio à reconsidérer sa décision:

Comment pouvons-nous vérifier à travers le tweet de Jeux insomniaques, Marvel’s Spider-Man Remastered enfin cela nous permettra de transférer notre jeu de la PS4 vers la version remasterisée de la PS5. Mais ce n’est pas tout, car dans la même mise à jour que cette option sera rendue possible, nous recevrons trois nouveaux costumes pour notre nouveau spider-man – dans ce cas, les costumes, étant disponibles dans le remastering, iront également au jeu de base -. Dans l’article suivant, vous pouvez regarder de plus près deux des costumes qui arriveront avec la mise à jour susmentionnée:

En fin de compte, nous soulignerons que la mise à jour qui rendra possible à la fois le transfert de sauvegarde et la disponibilité des nouveaux costumes arrivera dans une date à confirmer autour de Thanksgiving. Autrement dit, ce sera autour 26 novembre 2020 lorsque Marvel’s Spider-Man: Remastered, les joueurs peuvent compter sur ces ajouts tant attendus.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man Remastered seront disponibles à partir de 12 novembre 2020 – le remastering uniquement dans les régions où PS5 verra alors la lumière -. La PS5 arrivera en Espagne à partir de 19 novembre.

