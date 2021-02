Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Webs en hausse de 4,1 millions de ventes

Il n’est pas surprenant de voir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se vendre bien – il était à peu près destiné à être un coup sûr, n’est-ce pas? – mais dans le cadre de son rapport financier déchirant, Sony a confirmé que le spin-off PlayStation 5 et PlayStation 4 s’était vendu à 4,1 millions d’unités à la fin du mois de décembre.

Il a fallu un peu moins d’un an au Spider-Man original de Marvel pour se vendre à 13,2 millions d’unités, donc s’il est peu probable que Miles Morales atteigne ces sommets vertigineux, il ne devrait pas être trop loin quand tout est dit et fait – en particulier avec le biais des ventes du titre. vers la PlayStation 5, et Sony vise à augmenter l’offre de nouvelle génération au cours des prochains mois.

De toute évidence, c’est rafraîchissant à voir, car Insomniac Games a livré un brillant spin-off qui a fermement établi un autre personnage clé dans son univers de super-héros d’origine. Bien que nous nous attendions à ce que Spider-Man 2 de Marvel soit le prochain sur le rôle du développeur, nous espérons qu’il y aura plus de spin-offs du studio à l’avenir. Que diriez-vous d’un jeu Spider-Gwen?