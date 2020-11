"Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" pour PS5 dans le test – Spider 2.0

« Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » n’est en fait pas un jeu complet. Cependant, l’extension autonome du jeu de super-héros remplace un titre de lancement pour la PS5 – et, comme on le sait, beaucoup de puissance signifie également beaucoup de responsabilités. Mon test montre pourquoi vous devriez acheter « Miles Morales » avec la nouvelle console.

Spider-Man a besoin de vacances. Heureusement, en plus de Peter Parker, le jeune Miles Morales a été mordu par une araignée irradiée et l’adolescent a suivi l’entraînement nécessaire depuis le jeu principal pour s’occuper seul de New York. En fin de compte, Miles a même quelques capacités électrisantes qu’il possède avant le premier Spider-Man. Mais plus là-dessus plus tard.

Sur PS4, « Marvel’s Spider-Man » était avant tout un jeu d’action criard, comme une balle en caoutchouc, le Netzschwinger s’est déplacé à travers Manhattan – c’était la meilleure partie du jeu. Sinon, il y avait surtout un gameplay en monde ouvert bien connu, avec de nombreux points sur la carte que j’étais censé parcourir. L’histoire et les personnages étaient amusants, mais tout sauf courageux. Mes attentes en matière d’élargissement étaient donc limitées.

J’aurais peut-être mis « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » en veilleuse s’il n’y avait pas eu le seul jeu de nouvelle génération pour la PS5 aux côtés du « Astro’s Playroom » préinstallé. « Miles Morales » offre une dizaine d’heures de jeu, la carte de New York étant à nouveau parsemée de nombreux marqueurs de quête que chacun peut parcourir à son rythme. Diverses activités offrent à nouveau des matériaux pouvant être utilisés pour débloquer des gadgets et des mods pour le costume Spider-Man.

Gameplay: ce que vous devez faire dans le jeu en tant que « nouveau » Spider-Man

Le gameplay de « Spider-Man: Miles Morales », qui est également disponible sur PS4, est très similaire au jeu principal. En plus de l’histoire principale, j’aide les citoyens de Manhattan contre des gangsters méchants ou je creuse des bases pour des gangs de voleurs. Non seulement je me fraye un chemin à travers des masses d’ennemis en plein contact, mais je m’entraîne également à éliminer secrètement ennemi après ennemi d’une embuscade. De plus, il existe toujours des événements rapides (commutables en option). Je sais déjà tout cela depuis mon temps avec Peter Parker, au moins le nouveau jeu se dispense largement des mini-jeux ennuyeux.





Il est souvent nécessaire de creuser des nids de gangsters.













Les nouvelles capacités de Miles qui se révèlent au cours de la campagne sont intéressantes: lors des attaques de Venom, son corps génère des éclairs électriques qui infligent des dégâts supplémentaires aux adversaires. De plus, le nouveau Spider-Man peut temporairement se rendre invisible et utiliser le pouvoir de Venom pour se soigner. Une barre indique la quantité d’énergie disponible. Je le remplis d’attaques réussies. Oh oui: bien sûr, il existe également des arbres de compétences et des points de compétence correspondants.

Se balancer et sauter dans les rues de Manhattan est fantastique, la puissance Venom peut être utilisée ici pour des sauts encore plus hauts et plus longs. Il y a à nouveau la possibilité de collecter des points d’expérience supplémentaires avec des astuces et des figurines en l’air, dans l’ensemble les animations ont été visiblement améliorées – dans « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales », la locomotion est le vrai point culminant.





Spider-Man peut temporairement se rendre invisible.



Ses frappes venimeuses infligent de lourds dégâts.



Graphiques PS5: plus n’est pas (encore) possible

Au moment de mes tests, le jeu établit la barre pour ce qui est graphiquement réalisable sur la PS5. Les scènes de combat de Miles Morales sont incroyablement cool, en particulier les finisseurs combinent animation cinématographique et ralenti avec un gameplay rapide. Les effets de particules et de lumière donnent immédiatement une impression de nouvelle génération, même si ce n’est jamais vraiment clair lorsque des fonctionnalités telles que le lancer de rayons sont utilisées. Dans le test, je n’ai pu voir que quelques différences lorsque j’ai basculé entre le mode performance et le mode fidélité, le plus notable étant certainement la fréquence d’images plus élevée.

dans le Mode Performance montre la PS5 « Spider-Man: Miles Morales » à 60 images par seconde, mais sans fonctionnalités telles que le traçage de rayons et les effets lumineux et graphiques étendus. L’image est extrapolée à une résolution 4K.

montre la PS5 « Spider-Man: Miles Morales » à 60 images par seconde, mais sans fonctionnalités telles que le traçage de rayons et les effets lumineux et graphiques étendus. L’image est extrapolée à une résolution 4K. le Mode fidélité D’autre part, le 4K natif offre 30 FPS, en plus du traçage de rayons et des effets lumineux et graphiques étendus.





L’ombre et la lumière ont fière allure sur la PS5.



Cependant, il est souvent impossible de dire quelle technologie est utilisée pour les effets.



Les nouvelles fonctions du Contrôleurs DualSense utilise le jeu bien sûr. Le retour haptique en particulier est excellent, même si Miles touche une tasse de café dans une cinématique, je peux aussi le sentir sur le contrôleur. Les déclencheurs adaptatifs, qui génèrent des contre-pressions différentes en fonction de la situation du jeu, auraient pu être encore plus utilisés à mon goût.

Histoire: Agréable, mais largement peu profonde

Les différences avec « Marvel’s Spider-Man » pour la PS4 viennent également de l’atmosphère complètement différente de « Miles Morales »: un jeune afro-américain aux racines latino-américaines en tant que personnage principal donne à l’histoire un cadre différent de celui de Peter Parker, qui se sent frais et bon à. Kamala Khan dans « Marvel’s Avengers » a mené la campagne d’une manière tout aussi sympathique.

Pourtant, l’histoire est bien connue des super-héros. Alors que Miles grandit dans son nouveau rôle de protecteur de Manhattan, un lien personnel avec de nouveaux ennemis émerge. Il devient rapidement clair que Miles n’est pas le seul de sa famille à sortir en costume de temps en temps. Bien sûr, au fur et à mesure que l’histoire avance, il devra se surpasser pour sauver la ville. « Marvel’s Spider-Man: Miles Morales » est toujours amusant, je n’attends pas trop de profondeur des jeux basés sur la bande dessinée – au moins, l’action est juste.

Conclusion: le projet de loi laitière

Après les premières heures de Spider-Man: Miles Morales, j’ai oublié que ce n’est pas un jeu complet. Sa nature de monde ouvert donne l’impression que l’extension autonome est grande, il y a beaucoup à faire partout. De plus, si vous voulez voir de quoi la PS5 est capable à ce stade précoce, vous aurez du mal à éviter le titre au lancement de la console.

Le prix à lui seul semble inapproprié. Je ne prétends pas comparer le travail nécessaire dans le développement avec le prix total, et compenser le temps de jeu avec le prix de jeu est toujours une facture de laitière. En fait, on dit que la refonte du jeu original s’est approchée des frais d’un remake complet, ce qui coûte. Dans le jeu, cependant, je ne remarque quelque chose de cela que lorsque je compare les deux jeux directement. Du point de vue du client, « Miles Morales » me semble cher – les fans de Spider-Man ne s’en soucieront pas.