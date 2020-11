Marvel’s Spider-Man Miles Morales porte son mode photo dans une nouvelle bande-annonce

Maintenant que Marvel’s Spider-Man Miles Morales est maintenant disponible dans le monde entier, à la fois pour Playstation 5 comme pour Playstation 4, les utilisateurs profitent de toute l’action que la nouvelle aventure de Jeux insomniaques. L’une des fonctions les plus remarquables, bien que n’étant pas une nouveauté, est le mode photo, et à partir de l’étude elle-même, ils ont jeté plus de détails sur toutes ses possibilités.

Le membre développeur de Studios PlayStation a publié un nouvelle bande-annonce du jeu axé sur cette fonction dédiée à l’immortalisation des meilleurs moments du jeu, et vous pouvez y voir quelques ajouts par rapport à l’original. Pour donner quelques exemples, dans le Mode photo de Spider-Man Miles Morales il y a plus d’options pour contrôler l’éclairage et c’est permis changer les costumes de spiderman pour que vous puissiez poser avec celui que vous aimez le plus.

Dans ce mode, le protagoniste peut adopter toutes sortes de positions et effectuer plusieurs gestes, mais une partie de la grâce des images réside dans la possibilité de pouvoir insérer des textes, des dessins animés et divers filtres de sorte que la capture ressemble à une vignette de l’une des bandes dessinées de Stan Lee et Steve Ditko. Les joueurs pourront créer leurs propres histoires à travers les images qu’ils capturent pendant le jeu.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales c’est trouvé actuellement disponible pour Playstation 4 Oui Playstation 5, malgré le fait que cette dernière console ne soit commercialisée en Espagne que le 19 prochain. Areajugones Nous avons déjà effectué l’analyse du jeu, et si vous voulez savoir ce que nous en avons pensé, nous vous invitons à le lire à travers ce lien.

