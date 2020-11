Marvel’s Spider-Man: Miles Morales montre sa publicité télévisée spectaculaire

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ce sera l’une des premières expériences exclusives PlayStation à voir le jour sur PS5 – mais aussi sur PS4 – et avec le succès qu’elle a obtenu Jeux insomniaques main dans la main avec Spider-Man de Marvel, il est logique qu’ils cherchent à faire de cette nouvelle aventure une aventure également classée comme un succès. Aujourd’hui, on découvre comment PlayStation essaiera-t-elle de lui donner une dernière poussée à la présence commerciale du jeu.

PlayStation, faites le maximum avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Alors, alors nous vous laissons avec la pub télé Spider-Man officiel de Marvel: Miles Morales, qui montre le titre en 30 secondes pleines d’action:

Comme nous pouvons le voir, dans cette annonce particulière on voit le protagoniste de l’aventure, Miles Morales, résistez à ce qui sera la nouvelle menace du jeu. Ici, nous vous laissons la description officielle de l’histoire:

« Miles Morales est Spider-Man dans cette nouvelle aventure de l’univers Marvel Spider-Man! Sa nouvelle maison, le quartier de Harlem, est en danger en raison de la guerre entre Roxxon, une entreprise d’énergie impitoyable, et les Undergrounds, un gang de rue équipé d’une technologie de pointe. Alors qu’il apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs incroyables, notre jeune super-héros doit se rendre compte qu’avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Pour sauver ses proches et tous les habitants de New York de Marvel, Miles devra revêtir le costume Spider-Man et le s’approprier.«

Éviter Underground et Roxxon sortez avec, dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, nous aurons à notre disposition toutes sortes de nouvelles compétences de combat, parmi lesquelles nous pourrions mettre en évidence les chocs électriques de Miles ou le camouflage d’invisibilité des combinaisons. Dans l’article suivant, vous pouvez y jeter un œil:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sera disponible à partir de 12 novembre 2020 pour PlayStation 4 et PlayStation 5 – dans cette dernière plate-forme, la date dépendra de la région -. Des fuites récentes du jeu ont montré des aspects tels que costumes disponibles ou les rapides temps de chargement sur PS5.

