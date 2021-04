Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a déjà dépassé The Last of Us 2, Ghost of Tsushima aux États-Unis

Le spin-off de super-héros Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a déjà dépassé les ventes des mastodontes PlayStation 4 The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima aux États-Unis – malgré son lancement à la mi-novembre. La suite d’horreur de survie de Naughty Dog est sortie en juin, tandis que le monde ouvert historique de Sucker Punch s’est déployé en juillet – bien qu’il soit intéressant de noter que le bac à sable d’Insomniac Games est sorti sur deux plates-formes: PS5 et PS4.

Les données de NPD placent Miles Morales comme le cinquième jeu le plus vendu des 12 derniers mois, tandis que The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima sont respectivement bloqués aux septième et huitième. Le tableau est commandé en fonction des ventes en dollars, et Spider-Man propose deux SKU au prix de 49,99 € et 69,99 €. Les deux autres titres se vendaient 59,99 €.

Compte tenu du succès à la fois de The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima, c’est un résultat assez révélateur. Les données prennent en compte à la fois les ventes physiques et numériques, elles brossent donc un tableau précis pour les États-Unis au moins. De toute évidence, les ventes de Miles Morales sont stimulées par son association avec la PS5 – mais regardez, cet inévitable Spider-Man 2 de Marvel s’annonce comme l’un des plus grands jeux de Sony de tous les temps, n’est-ce pas?