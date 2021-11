Marvel’s Spider-Man: Final Battle a été modifié pour éviter le resserrement

Mis à part leurs impressionnantes mécaniques de swing et leur grande ambition dans l’extension de leur carte de jeu, l’équipe d’Insombiac Games a réussi à présenter à travers « Marvel’s Spider-Man » une histoire fascinante dans laquelle ils ont réinventé l’environnement et les origines de certains de ses principaux méchants.

L’histoire commencerait avec Peter Parker en tant qu’assistant et apprenti du Dr Otto Octavius ​​​​qui, malgré ses ambitions d’améliorer le monde grâce à la technologie, fait face à des coupes budgétaires constantes par le maire de New York, Norman Osborn (oui, Osborn lui-même ), ainsi qu’une maladie dégénérative qui menace de le rendre immobile en quelques années.

Après avoir construit ses bras mécaniques emblématiques, le personnage d’Octavius ​​passe de mentor à méchant, assemblant sa propre version de « The Sinister Six » pour exécuter sa vendetta personnelle contre Osborn, devenant ainsi le boss final de cet ambitieux jeu d’action-aventure. .

L’équipe d’Insombiac a non seulement rempli la fonction de faire de cette confrontation une séquence qui équilibre parfaitement le spectacle et ses mécaniques de jeu, mais aussi un moment d’une grande intensité presque cinématographique dans lequel la relation amicale entre Peter Parker et « Doc Ock » atteint un paroxysme de grand drame.

Lors d’une conférence Develop Brighton (transcrite par GamesIndustry.biz), Ted Price, PDG d’Insomniac Games, a partagé quelques mots sur la tendance de l’industrie du jeu vidéo à exercer la force brute pour accélérer le rythme de travail sur un projet afin de celui-ci soit publié à la date indiquée, une pratique connue de la presse sous le nom de « crunch ».

Price souligne que « la solution la plus efficace est d’être plus créatif dans les limites », en utilisant comme exemple la bataille finale dans « Marvel’s Spider-Man », qui était initialement prévue pour avoir une plus grande échelle, étendant la confrontation à tout le carte du jeu entière (une version abrégée de New York City)

L’équipe d’Insomniac a conclu que la destruction de la ville n’était pas nécessaire pour atteindre le niveau émotionnel souhaité pour conclure l’histoire. « En fait, cela aurait joué contre ce que nous recherchions. En conséquence, la bataille finale est beaucoup plus proche et plus personnelle, et a un impact émotionnel plus important que prévu, et correspond au temps dont nous disposions », conclut Price.

Après le lancement du jeu en 2017, en 2020, l’équipe d’Insomniac est revenue à New York avec le spin-off « Spider-Man: Miles Morales », qui présente une histoire centrée sur le jeune apprenti grimpeur, anticipant récemment l’arrivée de « Marvel’s Spider-Man 2 », qui mettra en vedette Venom comme l’un de ses méchants.