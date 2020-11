Marvel’s Spider-Man: examen de Miles Morales | Court et surtout doux, mais une arnaque totale à plein prix

Karan Pradhan06 nov.2020 18:36:49 IST

La première fois que j’en ai entendu parler Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (désigné à partir de maintenant par MSM: MM) était au début de la vitrine PlayStation 5 de Sony en juin. À l’époque, j’avais postulé: «Compte tenu du gameplay raffiné, des graphismes magnifiques et de l’histoire engageante – sans parler de trois chapitres DLC substantiels et tout aussi captivants – de l’offre 2018 d’Insomniac Games, Spider-Man de Marvel, il y a des raisons de croire que nous pourrions avoir un autre prétendant au « Jeu de l’année » entre nos mains. «

Quelle différence cinq mois font.

Je ne suis pas sûr des critères exacts suivis par le comité des Game Awards, mais il semble peu probable qu’une entrée de DLC ou d’extension (avec très peu de nouveautés en dehors de l’histoire et des personnages principaux) puisse se qualifier pour le gong annuel, peu importe le gagner. Et si je rencontre trop dur, je devrais prendre du recul et expliquer.

Un an après les événements de Spider-Man de Marvel, MSM: MM voit le titulaire Miles – dont l’histoire d’origine a été brièvement abordée dans le premier jeu et beaucoup plus en détail dans le film d’animation de 2018 Spider-Man: dans le Spider-Verse – endosser le rôle de tuteur de New York en l’absence de Peter Parker. Ce n’est pas parce que le jeu le tue au début, ce qui serait une façon assez originale et impitoyable de lancer une nouvelle génération de jeux, avec quoi MSM: MM étant un titre de lancement pour la PS5 qui sortira la semaine prochaine dans certaines parties du monde.

Au lieu de cela, Peter prend une pause bien nécessaire de tout le web-sling, zipping, esquive, plongée et combats de la Big Apple et accompagne la journaliste de haut vol Mary Jane Watson à Symkaria (un endroit en Europe qui est aussi réel que Wakanda ou Sokovia. ) en tant que photographe. Alors que Miles accepte ses nouveaux et pas si nouveaux pouvoirs et les responsabilités qui l’accompagnent, sa mère veuve Rio (après la mort du policier Jefferson Davis dans le jeu précédent) a fait un plongeon dans le service public et se prépare pour une élection locale.

Cela vous permet de vous mettre dans les chaussures et les combinaisons incroyablement moulantes de Spider-Man. Et tout cela ressemble un peu à ceci:

Si vous avez joué Spider-Man de Marvel, il y a quelques nouvelles choses que vous remarquerez à propos du gameplay: Premièrement, la traversée à travers New York semble beaucoup plus rapide que dans l’original et Miles semble se précipiter, tomber et tomber dans les airs plutôt que de planer, plonger et s’envoler comme Peter fait. Cela a du sens étant donné que Miles est une recrue par rapport à Peter, le vétéran relatif, et apprend toujours les ficelles du métier, pour ainsi dire.

Le deuxième nouveau développement notable est que le combat semble toujours légèrement ralenti, mais cela fait une différence significative lors de la réalisation de contre-attaques et de l’esquive des attaques ennemies. Cette fraction de seconde supplémentaire (ou un peu plus) offre un peu plus d’espace de respiration pour élaborer vos stratégies d’attaque et réduire les vagues d’ennemis avant de vous retrouver submergé.

Le troisième grand développement est le mode camouflage. Arrivant assez tôt dans votre aventure, cela change la donne d’un point de vue tactique. On rappellera que Spider-Man de Marvel vous a permis de déverrouiller la combinaison furtive qui a créé un champ de distorsion qui pourrait vous cacher de la vue des ennemis non alertés. Disponible uniquement à partir du niveau 23, cela arrivait généralement à un stade où vous étiez déjà à l’aise avec vos tactiques et que vous n’aviez pas vraiment besoin de devenir invisible ou assez proche.

Dans MSM: MM cependant, la disponibilité précoce du mode camouflage – qui vous rend essentiellement invisible pendant quelques secondes (plus longtemps si vous restez immobile et éloigné des ennemis) – vous permet d’orchestrer des décors élaborés ou d’éliminer furtivement les ennemis un par un comme un certain croisé coiffé. Et si vous pensez que cela rend les choses trop faciles, vous avez tout à fait le droit de ne pas activer le mode.

Un aspect de la bande-annonce de révélation était la dernière flèche du nouveau carquois de Spider-Man: Bioelectricity. Cela se prête aux attaques «Venom» et aux rafales de vitesse en vol. Et bien que cela puisse sembler être un nouveau développement, ceux d’entre vous qui ont joué à Spider-Man de Marvel reconnaîtront les attaques « Venom » comme des versions reconditionnées de certaines frappes disponibles lorsque vous débloquiez les branches supérieures de l’arbre de compétences. La bioélectricité transforme également Miles en une sorte de super-électricien qui se retrouve souvent chargé de restituer l’électricité aux entrepôts, aux bâtiments résidentiels, aux complexes industriels, etc.

Ce n’est d’ailleurs pas tout ce qu’il fait pendant son temps libre. Quand il ne joue pas au super-électricien, il joue au super-plombier, chassant les pigeons (comme Peter avant lui) et collectionnant toute une série d’objets de collection différents (également comme Peter avant lui) de diverses parties de Manhattan. Alors que certaines quêtes secondaires et chasses au trésor présentent un défi différent de ceux de Spider-Man de Marvel, cela se transforme finalement en un cas de plus de la même chose. Mais si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas, comme le dit l’adage.

Cela nous amène à l’histoire et en gardant à l’esprit qu’il est si court que la nécessité d’éviter les spoilers, je vais éviter autant de détails que possible. Une course ciblée à travers l’histoire principale – tout en accomplissant un petit nombre de quêtes secondaires, de missions et de chasses au trésor – prend entre quatre heures et demie et cinq heures. Cela inclut d’ailleurs les longues (pas tout à fait Hideo Kojima-esque, mais presque) cinématiques qui sont en grande partie bien jouées et dirigées, et également dépourvues de problèmes d’animation faciale flagrants ou importants. Un parcours plus complet du jeu, comprenant des missions secondaires, des missions d’entraînement, des bases ennemies et des objets de collection, prend environ neuf heures.

Malgré sa brièveté, l’histoire d’un jeune Miles trouvant son chemin est assez bien racontée même si le point culminant émotionnel ressemble un peu à une escalade brutale et se sent un peu non mérité à la lumière de l’accumulation langoureuse. Parsemé de quelques beaux œufs de Pâques, l’histoire présente de jolis rythmes sur l’amitié, la vengeance et la sonorité, tout en abordant légèrement les thèmes de l’identité et des inégalités. Malheureusement, la rareté des personnages clés de l’histoire signifie que les révélations ne sont pas si choquantes et deviennent assez prévisibles très bientôt.

Et bien que l’histoire générale soit bonne, le trope de deux organisations rivales – qui se font la guerre et Spider-Man – ressemble à une répétition de la rivalité de 2018 entre les démons intérieurs de M. Negative (bien que cela ressemble au nom d’une autobiographie auto-dépréciée, ce n’est pas one) et Silver Sable International qui se répandaient souvent dans les rues et causaient des dommages collatéraux. Cette fois-ci, c’est la louche Roxxon Energy Corporation en guerre avec un gang connu uniquement sous le nom de The Underground. Comme toujours, le vieux webhead est coincé au milieu de tout cela.

Global, MSM: MM se sent plus léger, plus venteux et plus semblable à un DLC (ou à une expansion) que Spider-Man de Marvel et ce n’est pas si surprenant. Après tout, Brian Horton d’Insomniac Games avait averti que cela n’allait pas être Spider-Man 2 et qu’au lieu de cela, ce serait « plus proche d’un jeu comme Uncharted: l’héritage perdu en termes de portée globale « . Le cinquième match de la Inexploré série, à laquelle Horton fait allusion, est un spin-off plus court que les aventures complètes du protagoniste de la série Nathan Drake et bien sûr, MSM: MM se sent beaucoup comme ça.

Malheureusement, alors que Uncharted: l’héritage perdu coût Rs 2499 au lancement, MSM: MM coûte 3 999 Rs et 4 999 Rs si vous voulez l’édition Ultimate (pour le moment, cela n’a été annoncé que pour PS5) qui comprend une version remasterisée de Marvel’s Homme araignée. Je ne doute pas que la version PS5 du jeu bénéficiera de la technologie proposée avec la PlayStation de nouvelle génération, cependant, sur PS4, facturer le plein tarif pour un jeu aussi petit semble injustifié. Bien sûr, le New York hivernal a l’air magnifique, la bande originale est assez divertissante, l’action est engageante et l’expérience n’est jamais ennuyeuse, mais Rs 3 999 pour cela?

C’est peut-être la direction dans laquelle les titres AAA vont dans la prochaine génération de jeux, avec des durées d’exécution plus courtes et des coûts plus élevés. Peut-être que les jeux sont de plus en plus chers à fabriquer et que nous devrons peut-être tous mordre la balle et céder ou nous en tenir à ne jouer que les titres indépendants. Quoi qu’il en soit, ce pont sera franchi à son arrivée, car pour l’instant, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, bien que ce soit une expérience absolument excellente, ce n’est certainement pas le jeu pour lequel je vais mordre la balle.

PS: Non, cela ne me dérangeait même pas que le visage de Peter Parker change autant, d’autant plus que vous le voyez à peine dans cette sortie clignotante et vous la manquerez.

Jeu revu sur PS4 Pro. Code d’examen fourni par l’éditeur

