Marvel’s Spider-Man 2 pourrait sortir à l’automne 2023

Fans de jeux vidéo »Spiderman de Marvel » attendaient avec impatience la suite du titre produit par Jeux insomniaquesqui n’a pas révélé beaucoup d’informations depuis sa première annonce.

Bien qu’une nouvelle bande-annonce n’ait pas été publiée, des fuites récentes ont trouvé une date de sortie possible pour »Spider-Man 2 de Marvel », avec l’écrivain Jamie Mayeren charge des communications d’Insomniac Games, écrivant que le titre sortirait à l’automne 2023.

Bien que l’on sache déjà que le jeu sortirait en 2023, il n’y avait toujours pas de date de sortie provisoire. Cette information a pris encore plus de force lorsque Mayer a supprimé ladite information, de sorte que de nombreux utilisateurs ont commencé à considérer que la suite sortira effectivement à l’automne 2023.

D’autre part, le magasin Play Station du Royaume-Uni a ouvert la page »Spider-Man 2 », permettant à tous les fans d’ajouter le jeu à leur liste de souhaits. En fait, le propre directeur de la communauté d’Insomniac Games, James Stevensona déclaré aux fans qu’ils commenceraient à ajouter le titre à leurs listes de lecture.

De plus, Stevenson a révélé un petit gif montrant Peter Parker et Miles Morales de la première bande-annonce sans aucune explication, cela pourrait donc être un avertissement qu’une deuxième bande-annonce sera annoncée très bientôt.

Sur la page de la boutique PlayStation, vous pouvez voir le nouveau logo de » Spider-Man 2 », étant le symbole classique de l’araignée dont nous savons seulement qu’il est cette fois entouré de noir. Le design semble être une référence à l’apparition de Venom, un personnage qui est apparu brièvement dans la bande-annonce du jeu, il aura donc probablement un rôle plus important dans l’histoire.

» Marvel’s Spider-Man » est sorti en 2018 en exclusivité pour PlayStation 4 et a ensuite reçu une version remasterisée pour PlayStation 5 et PC. Le jeu a reçu un excellent accueil de la part des fans du personnage de Marvel, applaudissant l’interprétation de Peter Parker et des différents personnages qui composent le casting.

La date de sortie de »Marvel’s Spider-Man 2 » n’a pas encore été confirmée, mais on sait qu’il arrivera en 2023.