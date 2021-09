Marvel’s Spider-Man 2 nous promet du venin dans la veine d’ici 2023

Sony a annoncé Marvel’s Spider-Man 2, la suite des aventures des hommes araignées de New York, désormais contre Venom.

Cela fait un an que Miles Morales a dû protéger New York d’une menace qui mettait ses pouvoirs à l’épreuve. Maintenant, vous devrez le refaire, mais vous ne serez pas seul. Bien que peut-être deux hommes-araignées ne suffisent pas. Sony a Marvel’s Spider-Man 2 annoncé, la suite des aventures d’arachnides.

La bande-annonce qui a fait la grande annonce a été diffusée lors du PlayStation Showcase 2021. On y voit les deux protecteurs new-yorkais se battre côte à côte contre des criminels indésirables au milieu de la nuit. C’est alors que de l’ombre émerge la plus grande menace à laquelle ils devront faire face dans leur vie : le Venom affamé et haineux.

Vous pouvez voir la bande annonce du film ci-dessous.

Insomniac Games se remet au travail avec Marvel’s Spider-Man 2. L’histoire continue directement à partir des points en suspens qu’ils ont laissés dans les deux premiers jeux, et New York brille particulièrement dans la bande-annonce qu’ils ont montrée. Bien sûr, oubliez de tester le jeu jusqu’au lointain 2023… minimum.

Avant cela, il y a d’autres œuvres que nous pouvons jouer de Marvel. De l’événement, nous pouvons notamment souligner Marvel’s Wolverine, également développé par Insomniac Games. Nous n’avons vu aucune partie du gameplay de l’un ou l’autre jeu, mais nous pouvons nous habituer à l’idée qu’il sera plus sanglant et plus adulte que le reste de ses aventures.

En plus de lui, nous avons Marvel’s Guardians of the Galaxy et Marvel’s Midnight Suns en route pour la même console. Et ajoutez des mises à jour à Marvel’s Avengers. Si vous avez une PlayStation 5 de cette génération, vous aurez un bon nombre de super-héros pour vous amuser et profiter, cela ne fait aucun doute.