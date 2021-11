Marvel’s She-Hulk: Toutes les informations sur la nouvelle série MCU avec bande-annonce, premier casting et détails de l’histoire

En tant que membre de Disney + Jours premiers détails sur nouvelle série She-Hulk dans le Univers cinématographique Marvel annoncé. Le spin-off des films MCU sur le populaire monstre vert Hulk et son successeur a été annoncé pour la première fois il y a deux ans. En attendant il y en a un première occupation fermement, récemment plus de détails sont arrivés aussi Bande annonce du premier aperçu ajoutée. Nous allons bientôt résumer toutes les informations importantes sur la nouvelle série Marvel. Disney Plus ensemble.

Détails de la première histoire : qui est She-Hulk ?

De quoi parle la nouvelle série MCU ? La nouvelle série Marvel parle de l’avocat Jennifer Walters, un cousin du scientifique Dr. Bruce bannière. Lorsque la jeune femme est grièvement blessée suite à un accident, Bruce lui fait don de son sang et lui donne involontairement des pouvoirs surnaturels : elle devient verte, possède une force surhumaine et est quasiment invincible. A partir de là elle devient plutôt involontaire nouveau super-héros She-Hulkqui suit les traces de son cousin. Mais contrairement à Bruce, elle peut contrôler sa transformation en monstre vert et les accès de colère.

She-Hulk dans les bandes dessinées © Marvel

Dans la nouvelle série, la jeune héroïne rencontre l’un de ses plus importants Adversaire de Marvel Comics: Titania. Dans le modèle, Mary MacPherran alias Titania grandit comme une petite fille timide qui est souvent négligée ou intimidée par les autres. Des années plus tard, la jeune femme aigrie apprend l’existence du méchant Docteur Doom savoir qui lui donne l’opportunité de riposter enfin. Il transforme Mary en Titania, grande et super forte, qui considère l’héroïne She-Hulk comme une rivale et la combat à plusieurs reprises.

Première occupation et retrouvailles avec de vieux amis

La série introduit non seulement une nouvelle héroïne dans le MCU, connue sous le nom de Successeur de Hulk suivra ses pas assez grands et verts. Avec Titania, un nouvel adversaire notoire connu des bandes dessinées trouve également sa place dans le MCU. Pour le plus grand plaisir des fans, il y a aussi un A revoir avec Mark Ruffalo Prévu comme le favori du public, Hulk.

Le premier casting de She-Hulk ressemble à ceci :

Tatiana Maslany (« Orphan Black ») dans le rôle de Jennifer Walters alias She-Hulk

Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner alias Hulk

Jameela Jamil (« Le bon endroit ») dans le rôle de Titania

Renée Elise Goldsberry (« Altered Carbon ») dans le rôle d’Amelia

Ginger Gonzaga (« Ted ») en tant que meilleur ami de Jennifer

Tim Roth dans le rôle d’Emil Blonsky alias Abomination (du film « L’Incroyable Hulk »)

Mark Ruffalo dans le rôle du Dr. Bruce Banner alias Hulk © Marvel / Disney

Première bande-annonce de la nouvelle série MCU She-Hulk sur Disney Plus

La série Marvel comprend dix épisodes et est développé par Jessica Gao (« Rick et Morty »). Le réalisateur est Kat Coiro. « She-Hulk » sortira plus tard dans l’année 2022 sur Disney Plus Célébrez la première, mais une date de sortie exacte sera annoncée.

Dans le cadre de Disney + Day, il n’y avait pas qu’un nouvelle affiche teaser pour la nouvelle série She-Hulk publiée. Nous avons également eu droit à un regard exclusif sur la nouvelle jeune héroïne throw, qui se présente pour la première fois aux fans de MCU :