Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux: la première bande-annonce promet une action d’arts martiaux pure

le Univers cinématographique Marvel grandit avec un nouveau super-héros: pour la première fois, on est autorisé à combattant d’arts martiaux asiatique à côté de la super-héros populaire comment Homme de fer, Thor, Veuve noire et Capitaine Amérique combat. Nous parlons de Shang-Chi, qui arrive au cinéma avec sa première aventure solo plus tard cette année: « Le Shang-Chi de Marvel et la légende des dix anneaux » sort en salles le 2 septembre.

La première bande-annonce d’action le laisse planter

C’est maintenant un première bande-annonce est apparu pour le film, qui présente le nouveau super-héros du MCU et devrait être un festival spécialement pour les fans d’arts martiaux:

Qui est le nouveau héros Shang-Chi?

Le chinois Maître de Kung-Fu Shang-Chi n’est pas étranger aux Marvel Comics: le nouveau super-héros et développé par Steve Englehart et Jim Starlin a fait sa première apparition Master des arts martiaux asiatiques dans Édition spéciale Marvel # 15 en 1973. À cette époque, les films asiatiques de kung-fu avec Bruce Lee étaient arrivés en Occident et étaient particulièrement demandés à Hollywood. Pour le nouveau héros Marvel, selon les auteurs, les romans sur le Dr. Au service de Fu Manchu, un puissant méchant qui veut usurper la domination mondiale et qui a déjà été utilisé dans de nombreux films – le réalisateur culte Quentin Tarantino a également utilisé la figure du méchant en chef dans ses films.

Marvel avait également les droits sur le Dr. Obtenez Fu Manchu Comics. Quoi de plus évident que de créer un héros Marvel qui possède d’excellents arts martiaux asiatiques et élargit l’ensemble des nombreux super-héros différents: Shang-Chi est présenté aux bandes dessinées Marvel en tant que maître de Kung-Fu exceptionnel, qui était initialement un fils inconnu du méchant en chef Dr. Fu Manchu s’oppose aux machinations de son père et se bat pour la justice. Le modèle pour le nouveau héros n’était autre que Bruce Lee, le maître ultime du kung-fu. À ce jour, de nombreuses séries de bandes dessinées avec Shang-Chi sont apparues – oui aucune bande dessinée n’a été filmée jusqu’à présent, jusqu’ici…

C’est le sujet du 25e film MCU

Dans le nouveau film MCU « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », nous apprenons à connaître le jeune maître de Kung-Fu qui mène une vie tout à fait normale à San Francisco. Mais un jour, il est visé par le organisation criminelle Ten Rings et est dépassé par son propre passé.

Car ce que personne ne soupçonne jusqu’à présent, c’est Shang-Chi le fils d’un chef puissant et sans scrupules d’une organisation criminelle. Il a formé son fils à être un combattant d’arts martiaux unique pour faire de lui son successeur un jour. Mais lorsque Shang-Chi doit découvrir au fil des ans ce qu’est un criminel son père, il se détache de lui et disparaît pour se construire sa propre vie.

Occupation: à bientôt mandarin

Au grand bonheur des fans, le méchant mandarin puissant jouer un rôle dans le nouveau film MCU, du moins c’est ce que le patron de Marvel, Kevin Feige, a récemment promis. Après que le méchant et l’adversaire populaires aient déjà trouvé leur chemin dans le MCU dans « Iron Man 3 » (joué par Ben Kingsley), les nombreux fans de Marvel réagissent extrêmement en colère que le puissant méchant ait presque fait rire. Après les réactions violentes, le personnage a ensuite été nommé imitateur mandarin.

Maintenant, enfin, le patron de Marvel le veut avec les fans Apparence du vrai mandarin compensez-le. Attendons et voyons s’il peut le faire. La liste des acteurs du film, qui du réalisateur Destin Daniel Cretton à la distribution principale exclusivement avec des acteurs asiatiques, se lit comme suit:

Simu Liu (« The Expanse ») en tant que Shang-Chi

(« The Expanse ») en tant que Shang-Chi Awkwafina (« Jumanji 2 ») en tant que Katy

(« Jumanji 2 ») en tant que Katy Michelle Yeoh (« Star Trek: Discovery ») en tant que Jiang Nan

(« Star Trek: Discovery ») en tant que Jiang Nan Tony Leung (« Red Cliff ») en tant que Wenwu / Le mandarin et chef des dix anneaux

(« Red Cliff ») en tant que Wenwu / et chef des dix anneaux Florian Munteanu (« Creed II ») comme un autre méchant bien connu Poing de rasoir

Avec « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », le nouveau héros Shang-Chi devient Phase 4 du MCU et est susceptible de combattre le mal aux côtés du reste des Avengers à l’avenir – tout comme dans les bandes dessinées. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau héros MCU.