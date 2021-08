Marvel’s Midnights Sons annoncé, développé par Firaxis Games

Marvel Games et 2K ont annoncé Marvel’s Midnights Sons, un jeu vidéo axé sur le monde sombre de Marvel avec des touches de stratégie.

Dernièrement, Marvel parie fortement sur le genre du jeu vidéo. Cette même année, ils nous ont surpris avec l’arrivée des Gardiens de la Galaxie de Marvel. Cela arrivera à peine dans quelques mois. Ce n’est pas le seul proche de nous : 2K Games a Les Midnights Sons de Marvel annoncés, le prochain jeu développé par Firaxis Games.

Les responsables de la résurrection de la saga X-Com prennent les commandes de Marvel et sont chargés de donner une nouvelle vie à leur univers avec un groupe différent. Le tout dans un premier trailer cinématique. Au lieu de prendre une fusion de héros, ils se concentreront sur les enfants de minuit, un groupe axé sur la magie et le combat contre les forces surnaturelles.

La grande menace dans cette aventure sera Lilith. Pour lutter contre cela, nous avons un nouveau personnage original, une jeune femme qui se proclame sa propre fille dans la bande-annonce. En plus d’elle, nous avons des membres classiques du groupe comme Doctor Strange, Ghost Rider et Blade. Même quelques autres qui se sont glissées, comme Iron Man… Bref : on a une équipe bien composée.

Vous pouvez voir la bande-annonce complète ci-dessous.

The Midnight Sons est l’une des propriétés Marvel les plus appréciées des fans de bandes dessinées, même s’ils n’ont pas encore eu l’occasion de se rencontrer sur grand écran. Le groupe a été composé de nombreux membres au fil des ans, mais la lutte contre les forces magiques a toujours été au centre. Vampires, démons et toutes sortes de bêtes de la nuit.

Il est trop tôt pour savoir quel type d’approche le gameplay devra adopter pour faire fonctionner les équipes de super-héros, comme on le voit dans la bande-annonce. Puisqu’il s’agit de Firaxis Games, il s’agit très probablement d’un jeu tactique. Nous devons attendre début 2022, date à laquelle le jeu a une date de sortie prévue.