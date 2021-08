Marvel’s Fantastic 4 lancera probablement des acteurs établis et de nouveaux visages

Fonderie Les quatre Fantastiques pour l’univers cinématographique Marvel utilisera la même formule éprouvée maintenant établie par la franchise de longue date. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment donné un aperçu de l’approche du studio pour mettre un nom et un visage avec M. Fantastic et The Invisible Women pour leurs débuts très attendus MCU, révélant que, tout comme le reste de l’univers, ils sont à la recherche d’un mélange de noms reconnaissables et de nouveaux arrivants.

« Je pense que le MCU est une belle combinaison des deux (acteurs établis et nouveaux visages). Je pense que vous ne cherchez pas plus loin que Simu dans Shang-Chi, comme Chris Hemsworth, comme Tom Hiddleston, comme Tom Holland, un acteur qui n’avait jamais été vu par un grand nombre de personnes auparavant, ou vous avez un Benedict entrant dans Doctor Strange ou Christian Bale entrant dans Gorr dans notre film Thor. C’est toujours une belle combinaison des deux, et il s’agit vraiment de rechercher le meilleur acteur pour le poste, que cet acteur soit encore connu du monde ou non. »

Bien qu’il ne lâche malheureusement aucun nom, Kevin Feige cite les succès précédents de Tom Hiddleston, Chris Hemsworth et Shang-Chi et la légende des dix anneaux star Simu Liu comme exemples de Marvel arrachant des noms moins connus à une relative obscurité et les lançant dans la liste A. Se référant également aux noms déjà bien connus tels que Benedict Cumberbatch et Christian Bale, dont ce dernier rejoindra le MCU en tant que méchant Gorr the God Butcher dans la prochaine suite. Thor : Amour et Tonnerre, Feige suggère apparemment que Fantastic Four pourrait combiner des noms familiers et inconnus dans la composition de la famille de super-héros bien-aimée.

Alors que Kevin Feige maintient son penchant pour le secret en ce qui concerne le casting, cette suggestion d’une « belle combinaison » de visages établis et nouveaux suscitera sûrement des idées dans de nombreux Les quatre Fantastiques l’esprit du fan. Il serait certainement logique de choisir un acteur plus érudit en tant que leader Reed Richards AKA Mr. Fantastic, puis de l’entourer de stars en devenir moins expérimentées. Un tel acteur qui est souvent répandu pour le rôle du leader élastique est Le bureau et Un endroit silencieux la star John Krasinski, qui a répondu favorablement à l’idée dans le passé.

« Vous vous dites : « Avez-vous intérêt à ne pas briser les rêves des gens » ? [Laughs] J’adorerais être dans l’univers Marvel », a déclaré Krasinski l’année dernière. « J’aime ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Et certainement beaucoup de mes amis sont dans ces films. je n’ai aucune idée de quoi [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastique, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. »

Presque rien n’est encore connu sur Marvel’s Les quatre Fantastiques reboot, qui a été annoncé lors du dernier événement Disney Investor Day. Tout ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Spider-Man : loin de chez soi le réalisateur Jon Watts est à bord pour diriger le film, qui amènera la famille super puissante de Marvel dans le MCU. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Les Quatre Fantastiques