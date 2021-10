Marvel’s Eternals raconte deux histoires sur deux périodes

Un nouveau communiqué de presse de Disney a révélé que le prochain versement MCU, Éternels, racontera deux histoires à des périodes très distinctes, tout en examinant le groupe de personnages très unis qui composent l’équipe titulaire. Cela ressemble Éternels fera de grands efforts pour dépeindre les 7 000 ans au cours desquels les héros de Marvel ont résidé sur Terre, le film étant susceptible de faire des allers-retours entre les différents décors et ainsi offrir un aperçu de leur fonctionnement interne et de leurs relations.

« L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. La deuxième histoire est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, content de vivre parmi les humains, se cachant à la vue. La menace dominante des Déviants, qui menace une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper.

Éternels présentera une toute nouvelle facette du déjà vaste univers cinématographique Marvel, reprenant les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers: Endgame. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, qui a révélé que la sortie Marvel sera fortement influencée par les œuvres emblématiques du dessinateur de bandes dessinées Jack Kirby en disant : « Jack Kirby et son imagination, son travail incroyable, est vraiment le fondement de celui-ci. » Le cinéaste a également annoncé l’introduction de nombreux nouveaux éléments dans le MCU, Eternals devrait apporter de nouvelles traditions Marvel dans la franchise et ouvrir plus que jamais les possibilités cosmiques. »[You can look forward to] apprendre à connaître un groupe de nouveaux héros, tomber amoureux d’eux et explorer une nouvelle mythologie », a-t-elle déclaré. « C’est une nouvelle aventure. Ça va être bon. J’en suis fier, et je suis très fier du casting. J’ai hâte que tout le monde le voie. »

Éternels a amassé une distribution d’ensemble épique, qui comprend Angelina Jolie comme la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden comme Ikaris, le chef tactique des Eternals, Kumail Nanjiani comme Kingo, un Eternal qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains , Lauren Ridloff comme Makkari, un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’éternel le plus fort. Le film sera dirigé par Gemma Chan en tant que Sersi, un éternel empathique avec un lien fort avec les humains et la Terre, qui peut manipuler la matière inanimée, avec Game of Thrones la star Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, un humain qui deviendra le super-héros connu sous le nom de Black Knight.

Suite à plusieurs retards, Éternels devrait maintenant sortir exclusivement en salles le 5 novembre 2021. Cela nous vient de Marvel.

https://comicbook.com/marvel/news/eternals-two-timelines-marvel-studios-confirms/

Sujets : Éternels