Marvel’s Eternals: 1. La bande-annonce et les affiches de films montrent de nouveaux super-héros dans le MCU

Après un an de pause forcée due à Corona, Marvel est sur le point de l’annuler quatre nouveaux films de l’univers cinématographique Marvel. Un point culminant spécial en plus d’un « Veuve noire« Le film sort d’une abondance nouveau super-héros dans le MCU: Les éternels. Une première bande-annonce qui vient de sortir jette un coup d’œil sur les nouveaux héros qui veulent rivaliser avec les populaires Avengers.

Les éternels sont le grand Porteurs d’espoir de la phase 4 du MCU. Il s’agit d’une troupe de super-héros que peu de gens qui ne connaissent pas vraiment les bandes dessinées Marvel devraient connaître. Similaire à ça gardiens de la Galaxie Les nombreux nouveaux personnages et leurs adversaires connaîtront probablement un début difficile dans le MCU, mais comme on le sait, cela a extrêmement bien fonctionné avec Star Lord and Co. et a fait en sorte que les héros inhabituels deviennent rapidement populaires auprès du public. Espérons que cela fonctionne également avec les « Eternals »:

Qui sont les éternels?

Les Éternels sont des élus qui ont été autrefois créés par les Célestes puissants et divins et qui ont vécu sans être détectés sur terre pendant des millénaires. le Aliens sous forme humanoïde devrait aider l’humanité secrètement de temps en temps. Mais un événement catastrophique les oblige désormais à révéler leur identité secrète afin de faire face à une nouvelle et puissante menace.

Réalisé par la lauréate d’un Oscar Chloé Zhao (« Nomadland »), jouer dans les rôles principaux:

Angelina Jolie

Kit Harington

Richard Madden

Gemma Chan

Kumail Nanjiani

Salma Hayek

Le nouveau film MCU « Eternals » promet beaucoup d’action dans la première bande-annonce, associée à une bonne pincée d’humour. Il ouvrira en salles le 4 novembre, nous pourrons alors examiner de plus près les nouveaux héros MCU. Mais avant cela viennent ces Films Marvel dans les salles en 2021: