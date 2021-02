Marvel’s Blade Reboot obtient un nouveau titre dans le MCU

Annoncé lors de l’apparition du Comic-Con 2019 de Marvel à San Diego, il y a eu très peu de développements sur le studio. Lame redémarrer. Eh bien, les choses commencent enfin à avancer, et après l’annonce d’hier Gardiens l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a maintenant été sollicité pour écrire le script Blade du film tant attendu, le titre officiel aurait maintenant été révélé être Blade, le tueur de vampires.

Le titre plus long (qui rappelle étrangement un autre célèbre chasseur de vampires) a probablement été appliqué afin de différencier la vision de Marvel sur le Daywalker de celle de la populaire franchise dirigée par Wesley Snipes.

On sait très peu de choses sur Blade, The Vampire Slayer, l’acteur lauréat d’un Oscar Mahershala Ali étant le seul acteur attaché au projet jusqu’à présent. Plus tôt cette année, le clair de lune et Alita: l’ange de la bataille star a expliqué pourquoi il était attiré par le rôle titulaire de ce personnage de bande dessinée en particulier en disant: « Puisqu’ils avaient des conversations pour le ramener à l’existence, je voulais juste être considéré pour cela parce que j’avais définitivement un lien, au moins dans mon esprit, à Wesley Snipes qui retourne au lycée. «

« Je viens de parler de quelqu’un qui voulait vraiment le faire [Blade] rôle et aborder ça … J’adore le fait qu’il fasse plus sombre « , a-t-il poursuivi. » C’est tout en termes de ton. Il est un peu plus sombre que certains des autres et donc cet élément m’attirait. «

Ali fait pression pour le rôle depuis des années maintenant, l’acteur souhaitant rejoindre le MCU après sa performance exceptionnelle en tant que Cornell « Cottonmouth » Stokes dans Marvel Television et Netflix. Luke Cage. «J’ai fait cette émission Marvel pour Netflix appelée Luke Cage. Donc, en faisant cette émission, le jour où elle a été créée, je me suis tournée vers mon agent et j’avais dit: ‘Que font-ils avec Blade?’ Parce que je n’arrêtais pas d’entendre qu’ils essayaient de trouver un moyen de le refaire et de le reconstituer », a précédemment révélé l’acteur. «Et c’était excitant pour moi de pouvoir être dans cet espace et la télé Marvel, mais pour moi, mon objectif avait toujours été le cinéma. Mais aussi, pouvoir participer à la télévision d’une manière très spécifique qui avait un sens réel, mais mon objectif l’objectif plus large était de pouvoir vraiment naviguer entre le cinéma et la télévision. «

Bien que les détails de l’intrigue restent inconnus, Blade, le tueur de vampires va probablement réinitialiser la franchise et raconter de toutes nouvelles aventures de l’homme mi-vampire, mi-mortel qui devient un chasseur de vampires pour protéger la race humaine. Bien qu’il ait toutes leurs forces et aucune de leurs faiblesses, Blade a toujours besoin de sang pour survivre, créant une lutte interne qui est souvent mûre pour le drame.

Stacy Osei-Kuffour, qui a maintenant été amenée à bord pour écrire le scénario de Blade, le tueur de vampires, a déjà une certaine expérience du genre, ayant travaillé sur HBO acclamé par la critique Gardiens séries. En plus de Gardiens, Osei-Kuffour a également écrit pour la comédie de passage à l’âge adulte de Hulu, Pen15, qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour l’écriture exceptionnelle dans une série comique.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Blade, le tueur de vampires, mais les indices du récent événement Disney Investor Day suggèrent qu’il pourrait sortir en salles en 2022, entre les suites Panthère noire II et Capitaine Marvel 2. Cela nous vient grâce à The Hollywood Reporter. @apexform sur Instagram apporte cet impressionnant art teaser créé par des fans.

Sujets: Blade