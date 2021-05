Marvel’s Blade et le redémarrage de Superman de DC sont tous deux à la recherche d’un réalisateur noir

Marvel Studios et DC Films cherchent tous deux à embaucher des réalisateurs noirs pour des projets de films attendus, le premier pour Superman et ce dernier pour Lame. Dans une nouvelle histoire récemment publiée par The Hollywood Reporter, de nouveaux détails sur le projet de DC Superman un redémarrage a été révélé, comme l’engagement de DC et Warner Bros. d’embaucher un réalisateur noir pour s’attaquer à la «première incarnation cinématographique de Superman mettant en vedette un acteur noir».

Alors que JJ Abrams produit le Redémarrage de Superman, on dit qu’il ne sera même pas considéré comme siégeant à la présidence du directeur. Selon une source, avoir Abrams directement serait un geste «sourd», et les pouvoirs en place semblent avoir cela à l’esprit également. En se concentrant strictement sur l’embauche d’un réalisateur noir, on ne sait pas non plus si les producteurs se tourneront vers un cinéaste prometteur ou une personne plus établie dans les genres des super-héros ou des films d’action.

Certains des réalisateurs possibles énumérés dans l’histoire de THR incluent les cinéastes émergents Steven Caple Jr. (Credo II), JD Dillard (Chérie), Regina King (Une nuit à Miami) et Shaka King (Judas et le Messie noir). Aucun de ceux-ci ne semble être un mauvais choix, car chacun a réussi à impressionner grandement par son travail de réalisateur. Des noms comme Barry Jenkins (clair de lune) et Ryan Coogler (Panthère noire), bien que Coogler ne soit probablement pas compte tenu de son implication dans Panthère noire: Wakanda pour toujours.

Certains réalisateurs potentiels ont même rencontré Warner Bros.et DC Films pour discuter de la possibilité de diriger Superman, même si le processus est toujours considéré comme «phénoménalement précoce». Dans le même temps, Marvel Studios serait en train de parcourir cette même liste restreinte de réalisateurs pour Lame, leur propre redémarrage à venir de la franchise de chasseurs de vampires avec Mahershala Ali dans le rôle.

Dans tous les cas, aucune des deux parties n’est pressée de nommer de si tôt un réalisateur pour leurs projets respectifs. Superman On ne s’attend pas à ce que l’écrivain Ta-Nehisi Coates rende sa première ébauche du scénario avant la mi-décembre, et la date de début du tournage est encore plus éloignée. Pour ce qui est de Lame, la production de ce projet a été retardée de cet automne à juillet 2022, donc cela va prendre un certain temps pour être produit également. Stacy Osei-Kuffour écrit le scénario de cette adaptation.

L’histoire de THR révèle également que le Superman le redémarrage ne fera pas partie du DCEU. Comme Joker et Le Batman, il sera plutôt situé dans son propre univers autonome en introduisant une nouvelle histoire d’origine pour Kal-El. Il est également prévu que le film présente le premier Black Superman en direct sur grand écran, mais comme pour la recherche d’un réalisateur, un acteur principal n’a pas encore été nommé. Michael B.Jordan a fait l’objet de rumeurs pour le rôle, mais il a récemment déclaré qu’il n’était pas impliqué.

« Je suis flatté que les gens m’accompagnent dans cette conversation », a déclaré Jordan à THR. « C’est définitivement un compliment, mais je ne fais que regarder celui-ci. »

Aucune date de sortie n’a encore été révélée pour le Superman ou la Lame films, mais nous pouvons supposer qu’il faudra beaucoup de temps avant que l’un ou l’autre de ces projets ne fasse son chemin dans les théâtres. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Blade, Superman