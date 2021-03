Marvel’s Avengers: verrons-nous bientôt Ultron dans le jeu?

Après quelques premiers mois plutôt difficiles, les développeurs de « Les vengeurs de Marvel«Ont réussi à capter à nouveau l’attention des joueurs avec une grande variété de contenus qui attendent d’être publiés tout au long de cette année, y compris un nouveau secteur de méchants, de nouveaux ennemis et une nouvelle extension qui amènera de nouveaux méchants dans le jeu.

La présence de Klaw dans le jeu Dynamique cristalline C’est déjà plus que garanti, certaines indications indiquent la possibilité qu’un autre des grands méchants de l’univers Marvel fasse son apparition; la superintelligence artificielle « Ultron ».

Selon dataminer Miller, des progrès ont été réalisés dans la programmation de Klaw et Ultron, mais que d’autres personnages tels que War Machine et Red Hulk ont ​​également une forte présence dans les données de programmation du jeu.

Selon Miller, le Red Hulk existe mais sa programmation a été abandonnée de la même manière que War Machine bien que les deux personnages puissent être perçus dans la programmation des adaptoïdes de feu et d’Abomination. Il souligne également que Loki est présent dans le jeu, mais uniquement en tant que marchandise (avec des signes évidents d’avoir été testé).

En ce qui concerne Ultron, son apparition dans le jeu pourrait être d’une grande aide face à une future expansion de celui-ci, ayant suffisamment de force pour avoir son propre arc narratif dans le titre. Alors que sa confirmation est toujours en attente par l’équipe Crystal Dynamics, Klaw arrivera dans le jeu plus tard cet été, après la sortie de l’extension Black Panther.

En plus d’Iron Man, Mme Marvel, Captain America, Black Widow, Thor et Hulk, « Marvel’s Avengers » a déjà ajouté Hawkeye et Kate Bishop, promettant que Spider-Man arrivera très bientôt exclusivement pour les utilisateurs de PlayStation. Le jeu est actuellement disponible pour les consoles de nouvelle et dernière génération de Sony et Microsoft, ainsi que pour PC et Google Stadia.