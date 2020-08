Marvel’s Avengers: Spider-Man apparaîtrait exclusivement sur PS4, selon des fuites

Tous les fans de bandes dessinées, de super-héros, merveille et spécifiquement Les Vengeurs, ils doivent avoir hâte que cela arrive sur le marché Les Avengers de Marvel et essayer cette bêta imminente. Et c’est que seuls ou en coopérative, beaucoup de ces joueurs veulent incarner des personnages comme Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow, Captain America … Homme araignée? Pour le moment, Spider-Man n’a pas été confirmé comme faisant partie de la liste des héros dans Marvel’s Avengers. Cependant, récemment, des indices sont apparus qui assurent qu’il apparaîtra, et pas pour tous les joueurs.

Un magasin britannique appelé Base qui vend des produits électroniques est celui Aurait pu révéler que Spider-Man serait jouable dans Marvel’s Avengers. Mais pas seulement cela, mais ce serait aussi uniquement et exclusivement sur PlayStation 4. En fait, si nous visitons l’onglet du jeu dans la toile de Base, On voit que le message qui garantit cela n’apparaît plus, puisqu’ils l’ont supprimé. Cependant, la communauté a été assez intelligente pour capturer et que est popularisé en Reddit. Nous vous laissons l’image ci-dessous:

Il convient de mentionner que cela ne veut rien dire, car cela peut être une erreur du magasin, bien que beaucoup pensent qu’il se pourrait que le magasin lui-même l’ait révélé prématurément. Dans tous les cas, nous vous recommandons d’être prudent et d’attendre Square Enix ou Dynamique des cristaux confirmer Homme araignée en tant que personnage jouable (et si ce sera uniquement sur PlayStation 4).

Nous vous rappelons que Les Avengers de Marvel arrivera ensuite sur le marché 4 septembre pour PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia.

