Marvel’s Avengers révèle le prix de ses microtransactions et de ses cosmétiques

La bêta de Les Avengers de Marvel c’était un vrai succès pour Crystal Dynamics. Après cela, il y a beaucoup de joueurs qui attendent avec impatience la journée 4 septembre pour pouvoir profiter du nouveau travail sur Les Vengeurs (Bien que, oui, les détenteurs du édition deluxe ils peuvent jouer maintenant). En fait, c’est grâce au fait qu’il est déjà disponible pour certains qu’il a été révélé le prix des microtransactions et des cosmétiques disponible en magasin En jeu.

Les Avengers de Marvel a sa propre économie, comme la grande majorité des jeux populaires d’aujourd’hui, basée sur Crédits Logiquement, magasins numériques des différentes plateformes pour lesquelles le jeu de Dynamique cristalline Ils comptent avec différents packs de crédits qui sont achetés avec de l’argent réel. Ils sont les suivants:

500 crédits: 4,99 €

2000 crédits (plus 200 bonus): 19,99 €

5000 crédits (plus 1000 bonus): 49,99 €

10000 crédits (plus 3000 bonus): 99,99 €

Combien de crédits chaque cosmétique coûte

Le montant de crédits que chaque objet cosmétique peut valoir Les Avengers de Marvel cela dépendra du type (geste, costume, exécution …) et le niveau de rareté. Donc, émoticônes rares valent 250 crédits. Bien sûr, peaux Ils valent beaucoup plus, étant les rares qui nous coûtent 700 crédits et le légendaire 1400 crédits.

Bien sûr, il existe des moyens d’obtenir Crédits gratuits. Si nous améliorons une carte Héros, qui est une sorte de Battle Pass mais sans limite de temps pour chaque personnage, nous pouvons obtenir jusqu’à 1300 crédits. Bien entendu, il faudra jouer plusieurs heures avec le même personnage parmi les 6 sortis pour pouvoir compléter sa carte Héros à cent pour cent.

Enfin, nous vous rappelons que Les Avengers de Marvel sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia ensuite 4 septembre (et plus tard pour les consoles de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X).

